Ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa FilhoFábio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Publicado 24/07/2024 16:09 | Atualizado 24/07/2024 17:32

Brasília - O Governo Federal lança, nesta quarta-feira (24), o programa Voa Brasil, uma iniciativa destinada a facilitar o acesso ao transporte aéreo para a população brasileira. A primeira fase do programa será exclusivamente voltada aos aposentados do INSS, que não tenham viajado de avião nos últimos 12 meses, independente de faixa de renda. Serão oferecidas passagens aéreas por até R$ 200 para esse grupo.



De acordo com informações divulgadas pelo órgão nas redes sociais, os cidadãos que se encaixarem nesses requisitos poderão usufruir de até dois bilhetes aéreos por ano.



Como funciona



Para participar do programa, os aposentados precisam comprovar sua condição através de documentos emitidos pelo INSS e declarar que não utilizaram transporte aéreo nos últimos 12 meses. As passagens não serão pagas pelo órgão federal, mas sim disponibilizadas a preços reduzidos pelas companhias aéreas parceiras do programa.

De acordo com informações do Estadão, as passagens poderão ser pesquisadas no site gov.br/voabrasil . Através do cadastro feito no site, o governo identificará se o interessado cumpre os requisitos. E necessário que a conta no gov.br seja classificada como prata ou ouro. Cada beneficiário terá direito a dois bilhetes aéreos por ano: ida e volta, só ida ou só volta.

Para quem deseja comprar com antecedência, a oferta dependerá de variantes como disponibilidade de voos e destino e origem da viagem. O governo pede que as passagens sejam disponibilizadas o mais breve possível. Na prática, também não há garantia de que o beneficiário consiga a passagem de volta pelo programa. Então, em certos casos, pode ser que o favorecido pelo programa precise arcar com os custos da passagem de retorno.



O Voa Brasil depende de uma parceria estreita entre o Governo e as companhias aéreas. As empresas se comprometeram a disponibilizar passagens mais baratas para os participantes do programa. Este acordo é fundamental para garantir que as passagens possam ser oferecidas por até R$ 200.



O Ministro do Turismo, em entrevista, destacou a importância do programa: "O Voa Brasil é uma iniciativa que visa proporcionar mais qualidade de vida para nossos aposentados, permitindo que eles possam visitar seus entes queridos ou conhecer novos lugares sem se preocupar com o custo das passagens aéreas. É uma forma de valorizar aqueles que já contribuíram tanto para o nosso país."



Próximas Etapas



Ainda não há uma estimativa de data para a ampliação do programa. Apesar disso, o governo planeja expandir o programa para outros grupos da população, incluindo trabalhadores de baixa renda e estudantes do ProUni e Fies. A ideia é que, gradualmente, mais brasileiros possam se beneficiar das tarifas aéreas reduzidas e desfrutar das vantagens do transporte aéreo.