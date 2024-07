Janet Yellen durante reunião do G20 nesta quarta-feira (24) - Bruno Kaiuca / AFP

Publicado 26/07/2024 13:33

A secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, disse nesta sexta-feira, 26, que desde o início do governo Biden os EUA vêm buscando maior aproximação e cooperação com o Brasil. Ela enfatizou que os dois países têm agendas complementares, com as quais ambos devem ganhar muito. "Planejamos trabalhar juntos multilateralmente e bilateralmente."

O pronunciamento foi feito junto com o ministro da Fazenda brasileiro, Fernando Haddad. A secretária informou que Brasil e EUA estão anunciando em conjunto uma parceria para o clima. Yellen e Haddad participam do último dia de reuniões financeiras do grupo das 20 maiores economias do globo (G20), que ocorrem no Rio de Janeiro.

Para enfatizar a importância do tema da mudança climática, debatido no encontro ministerial do G20 no Rio, Yellen citou a tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul e ações dos dois países para mitigar as mudanças climáticas.

De acordo com Yellen, a Fazenda brasileira e o Tesouro americano estão fazendo a sua lição de casa. "Quero agradecer Haddad sobre colaboração atual e futura e quero continuar a trabalhar com ele", afirmou Yellen em clima amistoso.

Haddad, por sua vez, afirmou que os dois países querem estar mais próximos e dar exemplo de cooperação internacional, acrescentando que a agenda é ampla com EUA e pode integrar mais nosso continente".

O clima de ampla cooperação de hoje foi precedido por manifestações um pouco menos entusiásticas ontem, quando Yellen abordou eventual tributação internacional de super ricos, tema que as autoridades brasileiras vêm tratando como prioridade. Em entrevista, a secretária do Tesouro americano afirmou que um acordo internacional para o tema é "desnecessário ou indesejado".