É preciso avaliar com cautela para não comprometer a renda com gastos não essenciaisJosé Cruz/Agência Brasil

Publicado 30/07/2024 10:53 | Atualizado 30/07/2024 10:54





Apesar de ser um crédito mais barato, é preciso avaliar com cautela para não comprometer a renda com gastos não essenciais. Nesse tipo de crédito é possível utilizar até 45% do benefício. Sendo 35% para empréstimo pessoal consignado, 5% para o cartão de crédito consignado e 5% para o cartão consignado de benefício.



Como conferir as taxas



- Acesse o aplicativo ou

- Na página inicial, onde há uma lupa, escreva "Taxas de Empréstimo Consignado";

- Será aberta uma página com a lista de bancos e os juros praticados em cada um deles;

- Para ver mais bancos, basta rolar a página até embaixo e clicar em "Ver mais";

Ao lado do nome das instituições estão relacionadas as taxas para as modalidades de cartão de crédito consignado (RMC) e para utilização do cartão consignado de benefício (RCC). Essas taxas somente aparecem quando a instituição oferece esse tipo de crédito

Alta nas contratações



Tomando como base o mês de junho, a quantidade de contratações de empréstimo consignado vem apresentando alta nos últimos três anos, mesmo com a queda nos juros a partir de 2023.



O quantitativo de contratos também tem apresentado aumento: em junho de 2022 foram registrados 45.816.969 contratos ativos; em igual mês do ano seguinte, 50.674.856; e no mês passado, 56.022.046.



Os valores contratados ficaram em R$ 6.219.278.393,14, R$ 7.310.335.401,52, e R$ 8.386.811.778,86, respectivamente.