Índice de Expectativas Empresariais avançou 0,6 ponto - Freepik

Índice de Expectativas Empresariais avançou 0,6 pontoFreepik

Publicado 01/08/2024 09:24

O Índice de Confiança Empresarial (ICE) subiu 1,3 ponto em julho comparado a junho, a maior alta do ano, para 97,6 pontos, informou nesta quinta-feira, 1, a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Em médias móveis trimestrais, houve avanço de 0,4 ponto, segundo a FGV.

"O aumento da confiança empresarial foi amplamente disseminado entre os diversos segmentos econômicos em julho, indicando uma aceleração do nível de atividade no início do terceiro trimestre Os destaques continuam sendo a Indústria de Transformação e o Setor da Construção, ambos registrando aumentos expressivos no mês e níveis de confiança mais elevados do que os dos demais setores", avaliou em nota o superintendente de Estatísticas do FGV IBRE, Aloisio Campelo Jr..

Ele destacou ainda, que o avanço da confiança nos setores de Serviços e Comércio, por sua vez, reverteu a tendência de queda observada nestes setores no segundo trimestre, contribuindo para a maior alta do ICE no ano, empatada com o aumento registrado em março.

A alta do ICE em julho decorreu de avanços em seus dois índices-componentes. O Índice de Expectativas Empresariais (IE-E) avançou 0,6 ponto, alcançando 97,4 pontos, impulsionado principalmente pela melhora nas projeções de tendência dos negócios nos seis meses seguintes.

O indicador que mede esta percepção avançou 1,4 ponto, para 99,3 pontos, maior valor desde setembro de 2021 (100,0 pontos). Já o indicador que afere a evolução da demanda nos três meses seguintes ficou relativamente estável, ao recuar 0,1 ponto, para 95,6 pontos.

O Índice da Situação Atual Empresarial (ISA-E) cresceu 1,9 ponto no mês, atingindo 97,8 pontos. Os seus componentes que medem a percepção sobre a demanda corrente e a situação atual dos negócios, subiram 2,6 e 1,1 pontos, respectivamente, para 98,4 e 97,2 pontos, segundo a FGV.

A coleta do Índice de Confiança Empresarial reuniu informações de 3.835 empresas dos quatro setores entre os dias 2 e 25 de julho.