Enel lança fará o parcelamento de dívidas em até 24 vezes - Distribuição.

Enel lança fará o parcelamento de dívidas em até 24 vezesDistribuição.

Publicado 01/08/2024 13:12

A Enel Distribuição Rio vai marcar presença, na próxima semana, no Quita Niterói, organizado pela Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor. Durante o evento, realizado de segunda a quarta-feira da próxima semana, na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), os consumidores da distribuidora de energia poderão renegociar seus débitos com condições mais flexíveis: parcelamento em até 24 vezes, de acordo com o perfil de cada cliente. A iniciativa tem o objetivo de auxiliar os clientes no resgate do crédito e normalização do fornecimento de energia.



Estarão aptos a participar da ação os clientes residenciais e rurais que tiverem faturas de energia vencidas há mais de 90 dias e que não tenham parcelamento em aberto com a companhia. Basta procurar o atendimento da Enel no evento, portando um documento de identificação e uma conta de energia.



Serviço



Datas: 5 a 7 de agosto.

Endereço: Rua Andrade Neves, 31 / 3º andar — Centro.

Horário: 10h às 17h.