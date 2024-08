Etanol foi o combustível que sofreu maior impacto no seu preço médio - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 01/08/2024 15:16

O preço médio do etanol comum, no Estado de São Paulo, subiu 6,3% e o da gasolina avançou 3% no mês de julho, em relação ao mês anterior, segundo levantamento do Sem Parar. O levantamento analisou cerca de 20 milhões de litros de combustíveis abastecidos em postos do Estado de São Paulo.

O etanol foi o combustível que sofreu maior impacto no seu preço médio, registrando alta de R$ 3,64 para R$ 3,86 no mês. Já a versão aditivada também sofreu aumento de 5%, subindo de R$ 4,12 para R$ 4,33.

A gasolina comum, por sua vez, passou de R$ 5,55 para R$ 5,71. Enquanto a versão aditivada subiu de R$ 6,02 para R$ 6,17, com aumento de 2,4%.

Em julho, o diesel aditivado se manteve estável, indo de R$ 6,17 para R$ 6,18, oscilação de 0,2%. Já o comum seguiu subindo em comparação com junho de 2024, com aumento de 1,5%, saindo de R$ 5,89 para R$ 5,98.

Variação regional

Os motoristas que abasteceram na zona norte pagaram menos pelo etanol comum e aditivado, e pela gasolina aditivada, com preços de R$ 4,03, R$ 3,77 e R$ 5,70, respectivamente.

Na zona oeste, o etanol aditivado custava R$ 4,53, na zona sul R$ 4,36, e na zona leste R$ 4,39. O etanol comum foi mais caro na zona leste, saindo por R$ 3,93, seguido pela zona oeste a R$ 3,90 e pela zona sul a R$ 3,87.

A gasolina aditivada estava mais cara na zona sul, com preço de R$ 6,29, enquanto na zona oeste custava R$ 6,23; e na zona leste R$ 6,21. A gasolina comum pesou mais no bolso de quem abasteceu mais na zona oeste, com preço de R$ 5,88, seguida pela zona leste a R$ 5,79 e pela zona norte a R$ 5,65.