O depósito dos pagamentos de servidores, pensionistas e inativos será efetuado ao longo do dia - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 02/08/2024 12:30

O governo do Estado antecipou para esta sexta-feira, 2, o salário de julho do funcionalismo. O pagamento seria realizado no terceiro dia útil do mês, que cairia na segunda-feira, 5. Os depósitos serão feitos ao longo do dia, pela Secretaria de Fazenda, beneficiando cerca de 456 mil servidores ativos, inativos e pensionistas. O valor da folha de pagamento é de R$ 2,3 bilhões.

O cronograma oficial de pagamento dos salários dos servidores, implementado na gestão Cláudio Castro, estabelece que os depósitos sejam feitos até o terceiro dia útil de cada mês. O 13º, por sua vez, é quitado em duas parcelas: a primeira foi paga no dia 28 de junho e a segunda será executada em 20 de dezembro.