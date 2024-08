A gerente financeira Mariana Lourenço pretende gastar até R$ 200 reais - Paulo Sergio Costa / Agência O Dia

A gerente financeira Mariana Lourenço pretende gastar até R$ 200 reais Paulo Sergio Costa / Agência O Dia

Publicado 04/08/2024 05:00 | Atualizado 04/08/2024 10:40

Com a chegada do Dia dos Pais, muitos ainda estão em busca do presente ideal. Os comerciantes, de olho nesta data e que costuma agitar o mercado, se mobilizam para atrair os clientes. Para ajudar nessa tarefa, O DIA ouviu o que os consumidores levam a consideração na hora da escolha e foi às lojas em busca de sugestões para todos os gostos e bolsos, além de promoções imperdíveis pela cidade. Um shopping da Zona Norte vai sortear uma moto para quem fizer compras no estabelecimento.



Uma pesquisa realizada pela Hibou, empresa especializada em mercado e consumo, apontou que os consumidores brasileiros estão mais cautelosos. Cerca de 45% dos entrevistados afirmam que gastarão menos em 2024 em relação aos anos anteriores. Ainda assim, 67% planejam gastar até R$ 250 para comemorar a data, 23% entre R$250 e R$500, e apenas 10% têm a intenção de gastar mais de R$ 500.

A gerente financeira Mariana Lourenço, 28 anos, está nessa estatística. Com pretensão de gastar cerca de R$ 200, ela percorria os corredores do Américas Shopping, na Zona Oeste carioca, atrás de uma boa opção para presentear o marido.

"Eu gosto de comprar o que ele precisa. Se não estiver muito caro, pretendo comprar uma roupa e um perfume", disse.

Ainda de acordo com a pesquisa, os alimentos e bebidas destacaram-se como boas opções de presente por quase dois terços dos entrevistados (72%), por serem escolhas mais práticas e utilitárias, e que geralmente agradam a todos.

Além disso, 67% das pessoas preferem dar roupas como presente, seguido por calçados (39%) e perfumes (25%). Quando se trata de destinatários dos presentes, 48% planejam presentear seus pais, enquanto 31% pretendem comprar algo para seus maridos. Apenas 7% vão comprar presentes para seus filhos que já são pais.

As roupas são o presente que a consultora de imagem e estilo Janayna Vianna pretende dar para o marido. Ela já aposta no look completo para agradar, mas não descuida do preço.

A consultora de estilo e imagem Janayna Vianna vai apostar no look inteiro Paulo Sergio Costa / Agência O Dia

"Como sou consultora, consigo achar coisas bem legais e com um valor acessível", contou a mulher, que também pretende gastar em torno de R$ 250 no total.

A arquivista Rosana Brito, 49 anos, antecipou as compras para não pagar mais caro em cima da hora. Ela já comprou o presente do pai e do marido e gastou no total R$ 140.

A arquivista Rosana Brito antecipou as compras e gastou pouco Paulo Sergio Costa / Agência O Dia

"Apesar de comprar o que gosto, sempre levo em consideração o preço na hora de pagar", disse.

Segundo Ligia Mello, CEO da Hibou, o estudo aponta certa "resiliência" na hora da homenagem. "A pesquisa deste ano reflete um consumidor mais consciente, e que valoriza a conexão familiar. Mesmo com a economia pressionando os orçamentos, os brasileiros continuam a encontrar maneiras de celebrar e honrar os pais, o que é um indicador positivo da resiliência e adaptabilidade das famílias", disse.

Shoppings fazem campanhas

Para atrair clientes que ainda tem dúvidas de onde comprar o presente para o pai, alguns shoppings do Rio estão promovendo campanhas em que os consumidores podem trocar os comprovantes de compras por um "brinde" adicional.

No Recreio Shopping, na Zona Oeste, até o dia 11 de agosto, quem juntar R$ 400 em notas fiscais das lojas participantes será presenteado com um vinho importado, O brinde será o rótulo argentino 'El Viajero Edición Especial', desenvolvido especialmente para a campanha.

A troca pode ser feita no 2º piso, ao lado da loja Beluvi ou no balcão de autoatendimento no 1º piso, na entrada principal. A promoção é limitada a um presente por CPF e, segundo o estabelecimento, é válida enquanto durarem os estoques. O espaço ainda contará com áreas instagramáveis personalizadas para pais e filhos aproveitarem juntos.



Quem for ao Shopping Grande Rio, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, também poderá ganhar uma garrafa de vinho. O local de trocas é próximo à Portaria B e fica aberto durante o horário de funcionamento do shopping. O estabelecimento ainda instalou tubos em formato de canos de conexão, para que pais e filhos se divirtam juntos brincando de se conectar e comunicar à moda antiga, como em uma espécie de telefone sem fio. Além disso, expositores em formato de foguete servem como um elo de conexão entre pais e filhos servem como espaço para fotos.

No West Shopping, em Campo Grande, a campanha "Compre e Ganhe" presenteará os clientes com com um kit churrasco personalizado. Para receber o brinde, o consumidor deve juntar R$ 300 em notas fiscais nas lojas e quiosques participantes e trocar por um estojo contendo garfo, faca e estojo.

O cadastro das notas deve ser realizado pelo aplicativo do West Shopping, disponível para IOS e Android, e a retirada do brinde ocorre na Central de Trocas, no 2º piso do empreendimento. A promoção é válida de 30 de julho a 11 de agosto de 2024.

Andreia Pontes, gerente de Marketing do West Shopping Divulgação



"Muitos pais curtem fazer aquele churrasco em família, por conta disso, buscamos atrair nossos clientes com uma promoção que tivesse essa identidade. Que o domingo dos pais seja comemorado em festa ao lado das pessoas que amam", diz Andreia Pontes, Gerente de Marketing do West Shopping. "Muitos pais curtem fazer aquele churrasco em família, por conta disso, buscamos atrair nossos clientes com uma promoção que tivesse essa identidade. Que o domingo dos pais seja comemorado em festa ao lado das pessoas que amam", diz Andreia Pontes, Gerente de Marketing do West Shopping.

O Norte Shopping promete empolgar a filhos e pais. O estabelecimento está sorteando uma moto BMW para os clientes. Quem quiser participar deve se cadastrar no App NorteShopping, enviar uma nota fiscal de qualquer valor e ativar o benefício.

O período para participação da promoção vai de 25 de julho a 21 de agosto, e o sorteio do veículo será realizado no dia 30. Os consumidores acumulam cupons conforme sua categoria de estrelas no programa de fidelidade: 3 estrelas garantem 10 cupons, 2 estrelas garantem 5 cupons, e 1 estrela garante 1 cupom.

Pais conectados

Para os papais mais conectados, uma boa opção é o Edifício Central, no Centro. Alguns stands já estão de olhos nos presentes mais modernos e apostando na tecnologia.

O proprietário da MG Cell, Márcio Genuíno dos Santos, acredita que a data vai alavancar as vendas.

Márcio Genuíno Santos, dono da MG Cell, acredita em procura maior Divulgação

"Tem uma tendência que está aumentando no Dia dos País que é a procura por eletrônicos. Desde telefone, fones de ouvido, carregadores portáteis até caixas de som e videogames. Com isso, minhas expectativas estão boas para recuperar os meses anteriores, que não foram muito bons", disse.

Saara está otimista

Um ponto de grande comércio na cidade é a Saara. As ruas do Centro costumam receber milhares de consumidores em busca de bons produtos a preços bem acessíveis. É no que aposta o coordenador de Comunicação, Luiz Antônio Bap.

"Nós esperamos um Dia dos Pais melhor. Na Saara você tem o trinômio do que o cliente procura: variedade, qualidade e preço baixo", destacou.

Bap ressaltou que diversas lojas estão com produtos dedicados aos pais em promoção: desde canecas de chopp até a polêmica meia social. Ele assegura que ninguém vai sair sem presente.

"Aqui na Saara, o cliente vai encontrar de tudo. Pode vir que vai encontrar a melhor opção, que cabe no bolso e ainda vai deixar qualquer pai feliz", concluiu.

Confira as melhores opções por região.

Zona Norte

- Shopping Jardim Guadalupe



Lojas Pernambucanas



Look Tal Pai Tal Filho: Camiseta infantil por R$19,99 e adulto por R$39,99

Look Tal Pai Tal Filhos: Camisa infantil e vestido por R$79,99 (cada), e camisa adulto por R$109,99

Polo: R$59,99

Camiseta de Super-Heróis: R$39,99 (diversos modelos)



O Boticário



Kit Perfume e Creme de Barbear: De R$189,80 por R$149,90

Kit Perfume e Body Spray: De R$189,80 por R$144,90



- Shopping Carioca

Xiami Store - Chopeira para Latas Portátil, por R$99,90

- Norte Shopping

Baggagio

Mochila masculina executiva para notebook - De R$ 119,90 por R$ 79,90

- Ilha Plaza Shopping

Camisa dia dos pais - R$ 49, na South

Democratas NorteShopping

- Botas Trattore ULTRA LIGHT - R$ 199,90

- Sapato Social Trevisso, solado de couro - R$ 459,90

Zona Oeste do Rio

West Shopping



Garrafa térmica Bagaggio - R$ 99,90

Zona Sul do Rio

Botafogo Praia Shopping

Degusto Club

Vinho chileno Cota 1000 - R$ 89

Vinho italiano Angelo - R$ 115

Vinho chileno Rutas del Sur - R$ 59 a unidade; duas por R$ 90

Vinho argentino Amadeo - R$ 69 a unidade, duas por R$ 110

Centro

MG Cell - Edifício Central

Smatwatch esportivo - R$ 299

Carregador por indução - R$ 239

Fone de ouvido sem fio - R$ 189

Saara

Caneca de Chopp - R$ 13,99, na Loja Simões

Cueca Boxer - R$ 5,99, na loja Brasil Roupas

Meia - 3 pares por R$ 10 na loja Sara Meia