IAEmp sugere expectativa de geração de vagas adianteAgência Brasil

Publicado 05/08/2024 10:11

O Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) subiu 2,2 pontos na passagem de junho para julho, para 81,6 pontos, maior nível desde setembro de 2022, informou a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Em médias móveis trimestrais, o IAEmp avançou 0,5 ponto.

"A alta em julho do indicador confirma sua trajetória positiva iniciada no final do ano passado. Mesmo com algumas oscilações, a retomada recente já acumula alta de 6,6 pontos desde novembro de 2023. Esse momento favorável do mercado de trabalho parece estar relacionado à recuperação da confiança dos setores cíclicos nesse semestre", avaliou Rodolpho Tobler, economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.

O IAEmp sugere expectativa de geração de vagas adiante, quanto maior o patamar, mais satisfatório o resultado. O indicador é formado por uma combinação de séries extraídas das Sondagens da Indústria, de Serviços e do Consumidor, todas apuradas pela FGV. O objetivo é antecipar os rumos do mercado de trabalho no País.

Segundo Tobler, ainda são esperados dados positivos no mercado de trabalho nos próximos meses, porém, em ritmo menos intenso, "dado o cenário mais incerto sobre o ambiente macroeconômico, como fim da queda de juros e elevada incerteza econômica".

Em julho, seis dos sete componentes do IAEmp contribuíram positivamente para o resultado, sendo que apenas um item ficou neutro, ou seja, não houve impacto negativo no indicador no mês.

Os melhores desempenhos foram dos itens Situação Atual dos Negócios de Serviços, com contribuição de 0,6 ponto, Situação Atual dos Negócios da Indústria, com 0,4 ponto, Tendência dos Negócios da Indústria, com 0,4 ponto, e Emprego Previsto de Serviços, com 0,4 ponto.