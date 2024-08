Publicado 05/08/2024 15:59

Rio - A Zona Sul do Rio de Janeiro é disparada a região mais cara da cidade, com o metro quadrado médio sendo negociado a R$ 9.307 - valor 65% superior ao da Zona Oeste, a segunda mais cara. Apesar disso, a Zona Sul registrou uma retração de 10% no valor dos imóveis no período, a maior da cidade. Já a Zona Oeste foi a única a registrar uma valorização no 2º trimestre: 11,2%. A conclusão é doRelatório de Compra e Venda QuintoAndar, divulgado nesta segunda-feira (5).

No Rio de Janeiro, os valores de venda apresentaram uma queda bastante expressiva em relação ao 1º trimestre do ano, invertendo uma tendência de valorização que era observada desde o início de 2023. Em comparação com o primeiro trimestre do ano, o preço médio do metro quadrado em toda a cidade registrou uma retração de 6,11%. O valor médio nos contratos fechados ficou em R$ 5.063/m². Já a queda nos valores anunciados foi um pouco menor, mas ainda assim expressiva: 5,47%.

Confira o preço do metro quadrado por zona da cidade:

Zona Sul - R$ 9.307

Zona Oeste - R$ 5.649

Centro - R$ 4.614

Norte - R$ 4.189



Rentabilidade

A rentabilidade potencial com o aluguel dos apartamentos vendidos no acumulado de um ano ficou em 6,5% - maior que o percentual de SP e BH.

Para fazer o cálculo, é estimado o valor dos aluguéis tanto de imóveis desocupados quanto dos alugados, a partir de inteligência artificial. São levados em consideração diversos fatores, como o número de dormitórios e de vagas de garagem, localização e as condições de conservação do imóvel.

“O dado sugere que no atual momento pode ser vantajoso para o investidor considerar a aquisição de imóveis anunciados em regiões de boa rentabilidade no Rio para conseguir um retorno de curto e médio prazo”, diz Pedro Capetti, especialista em dados do Grupo QuintoAndar. Isso porque a inflação no mesmo período ficou em 4,02%.

No caso do Centro da cidade, por exemplo, a rentabilidade chegou a 7,6%.