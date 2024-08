Câmara Brasileira da Economia Digital dá dicas para o consumidor não cair em golpes - Internet/Reprodução

Câmara Brasileira da Economia Digital dá dicas para o consumidor não cair em golpes Internet/Reprodução

Publicado 05/08/2024 14:15

A Câmara Brasileira da Economia Digital (camara-e.net) alerta para os riscos de golpes durante as compras on-line para o Dia dos Pais, um dos períodos do ano com maior volume de compras. Com um aumento projetado de 4,7% nas vendas no comércio em relação ao ano passado, movimentando R$ 7,7 bilhões conforme dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), há uma expectativa de maior atividade por parte dos fraudadores.



Gerson Rolim, consultor do Comitê de Meios de Pagamento e Antifraude da camara-e.net, ressalta que o período do Dia dos Pais deste ano coincide com os Jogos Olímpicos, ampliando o número de consumidores fazendo compras on-line. Dessa forma, a expectativa é que essa modalidade de vendas supere os números dos últimos anos.



“As vítimas são tanto quem pesquisa com antecedência em busca de promoções quanto as pessoas que compram de última hora e deixam de prestar tanta a atenção à veracidade do conteúdo”, avalia. “Eventos televisionados, como as Olimpíadas, estimulam a compra de eletrônicos, como televisão, aparelhos celulares e equipamentos de som”, acrescenta.



Segundo o especialista, os consumidores devem se atentar aos principais golpes do período:



E-mails promocionais falsos - Um dos principais golpes inclui os "phishings", e-mails promocionais falsos e enviados principalmente nas semanas que antecedem o Dia dos Pais. Essas mensagens copiam a identidade visual de lojas conhecidas e oferecem promoções atrativas, com o objetivo de capturar dados pessoais dos consumidores. Rolim aconselha evitar clicar em links suspeitos e verificar diretamente no site da loja a autenticidade das ofertas.



Confirmação de compra - Golpes envolvendo confirmação de compra por telefone, e-mail ou mensagens também são comuns durante datas sazonais para obter informações que podem ser usadas para fraudes financeiras. Rolim recomenda verificar cuidadosamente o número de contato e o conteúdo das mensagens, preferindo contatar os canais oficiais da loja ou da operadora do cartão de crédito em caso de dúvida. “Infelizmente, esses contatos feitos por robôs e inteligência artificial confundem ainda mais e parecem que realmente são de empresas sérias”, explica.



Falsa transação - Outra prática fraudulenta ocorre quando consumidores recebem uma mensagem informando sobre uma suposta grande compra feita em seu cartão com a orientação para ligar para uma central de atendimento falsa e compartilhar dados pessoais. Gerson Rolim descreve esse golpe como "um dos mais sofisticados", pois o golpista se aproveita do nervosismo do usuário, que o deixa mais vulnerável. “A pessoa é induzida a fornecer dados sensíveis, como o código de segurança do cartão. A dica é nunca clicar em link ou ligar para algum número antes de checar a procedência nos canais ou sites oficiais dos bancos”, diz.



Dicas de segurança

A camara-e.net traz um guia com dez orientações para aumentar a segurança das compras no ambiente virtual no Dia dos Pais:



1. Compre em sites de marcas conhecidas e confiáveis;



2. Verifique se o site é seguro (HTTPS e Sinal do cadeado ao lado do endereço eletrônico);



3. Pesquise a reputação da loja (em sites como Reclame Aqui, Procon e Consumidor.gov);



4. Procure por informações da empresa no site oficial;



5. Evite usar redes públicas de WI-FI;



6. Use dispositivos seguros (com antivírus atualizado);



7. Crie senhas fortes;



8. Prefira usar um cartão de crédito virtual e não usar tanto o PIX (com o qual é mais difícil receber o estorno do pagamento);



9. Compartilhe somente dados necessários;



10. Sempre confira o extrato de pagamentos de seu Cartão de Crédito.



O que fazer ao cair em golpes?



Ao identificar algum golpe, a principal recomendação é procurar uma delegacia para abrir o boletim de ocorrência. A camara-e.net alerta que, ao desconfiar que as informações bancárias ou do cartão de crédito não estejam seguras, é importante contatar o banco para solicitar atualização de senhas e até mesmo o cancelamento do cartão de crédito.