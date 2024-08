Analista prevê manutenção do ritmo de crescimento da oferta de vagas - Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Analista prevê manutenção do ritmo de crescimento da oferta de vagasMarcello Casal Jr./Agência Brasil

Publicado 05/08/2024 11:25

Com o fim do primeiro semestre de 2024, as movimentações do mercado de trabalho apontam tendências de como será a segunda metade do ano. Segundo um levantamento divulgado pelo Infojobs, os primeiros meses se mostraram otimistas para os profissionais que procuram por empregos no País. O jobsite somou 710.356 vagas, um crescimento de 35% em comparação ao mesmo período do ano passado.

“As perspectivas são bastante otimistas para os profissionais em busca de oportunidades de trabalho. O segundo semestre, impulsionado por diversas datas comemorativas que movimentam principalmente o comércio, tende a gerar ainda mais vagas no mercado. Temos meses ainda mais promissores pela frente”, analisa Hosana Azevedo, head de Recursos Humanos do Infojobs.

Além do número de vagas, a plataforma também analisou as áreas de destaque das ofertas. Segundo o levantamento, Comercial/Vendas se manteve no primeiro lugar, com 244.955 vagas e um crescimento de 4% em relação ao último ano. Logística aparece na segunda posição, com 149.276 ofertas, um aumento impressionante de 268%. Telemarketing segue com 76.254 vagas, representando uma queda de 8%, enquanto Alimentação/Gastronomia registrou 42.214 oportunidades, um crescimento significativo de 124%. A área de Industrial/Produção/Fábrica fechou a lista do top 5 com 32.873 vagas, marcando um aumento de 91%.

“Os dados refletem a dinâmica atual do mercado de trabalho, onde a transformação digital e as mudanças nos hábitos de consumo influenciam diretamente as áreas de maior demanda. O setor de Comercial/Vendas continua forte, evidenciando a importância da força de vendas em um cenário econômico desafiador. O impressionante crescimento de 268% em Logística pode ser atribuído ao boom do e-commerce e à necessidade crescente de otimização de cadeias de suprimentos. Por outro lado, a queda nas vagas de Telemarketing pode indicar uma adaptação às novas tecnologias de atendimento ao cliente e automação. Para os profissionais de RH, esses insights são valiosos para alinhar estratégias de recrutamento e desenvolvimento de talentos com as áreas que mais crescem e demandam mão de obra qualificada”, comenta Hosana Azevedo.

Sobre o modelo de trabalho, 678.320 (+41%) dos anúncios foram para trabalhos presenciais, 16.395 (+11%) para híbridos e 15.459 (+13%) para home office. Para a especialista, o crescimento expressivo nas vagas presenciais reflete a retomada das atividades econômicas: “Apesar disso, o aumento nas oportunidades para modelos híbridos e home office mostra que a flexibilidade no local de trabalho continua sendo uma tendência importante, adaptando-se às novas expectativas dos profissionais e às necessidades das empresas de atrair e reter talentos”.

Em relação à distribuição geográfica, São Paulo saiu na frente, com 462.154 vagas ofertadas (+33%), seguido por Minas Gerais, com 48.106 (+110%), Santa Catarina, com 47.469 (+338%), Paraná, com 26.331 (+49%) e Rio Grande do Sul, com 25.475 (+11%).

“São Paulo se mantém como o grande motor do mercado de trabalho no Brasil, não só pela sua concentração de empresas e indústrias, mas também por ser um polo de inovação. O crescimento robusto em Minas Gerais e Santa Catarina indica uma diversificação econômica, com esses estados se tornando cada vez mais atrativos para investimentos e geração de empregos. Santa Catarina, em particular, destaca-se pelo crescimento de 338%, provavelmente impulsionado por um desenvolvimento acelerado em setores como tecnologia e serviços”, finaliza Hosana Azevedo.