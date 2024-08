O presidente Lula se reuniu com representantes da Latam em Santiago - Ricardo Stuckert/PR

Publicado 06/08/2024 13:55

A Latam e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reuniram-se nesta segunda-feira, 5, em Santiago, para a assinatura do protocolo de intenções com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para qualificar mão de obra e empregá-la sobretudo nas instalações do centro de manutenção da companhia em São Carlos, no interior paulista. Além disso, a empresa anunciou que investirá US$2 bilhões no Brasil nos próximos dois anos, com foco em produtos, tecnologias e serviços ao passageiro, e em atividades de manutenção aeronáutica.



Além do presidente Lula, participaram da audiência no Chile os ministros Luiz Marinho, do Trabalho e Emprego; Silvio Costa Filho, dos Portos e Aeroportos; Celso Sabino, do Turismo, e Marcelo Freixo, presidente da Embratur.

O acordo firmado em Santiago prevê um plano de trabalho técnico conjunto entre a Latam e o MTE para explorar oportunidades de qualificação e emprego de mão de obra especializada no Brasil nos próximos meses. Atualmente, a companhia emprega 19 mil funcionários no País, sendo 1.800 no centro de manutenção de São Carlos.