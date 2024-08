Abrasce prevê aumento nas vendas dos shoppings para o Dia dos Pais - Pixabay

Abrasce prevê aumento nas vendas dos shoppings para o Dia dos PaisPixabay

Publicado 06/08/2024 17:45

A Pesquisa de Expectativas do Dia dos Pais da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), feita com empreendimentos de todo o país, aponta que as vendas na data comemorativa devem crescer 4,3% na comparação com o mesmo período do ano passado. O levantamento também indica que o setor deve movimentar R$ 4,37 bilhões entre os dias 6 a 11 de agosto.



O levantamento foi realizado com os shoppings entre os dias 22 e 30 de julho de 2024, com o objetivo de entender as perspectivas do setor em relação à comercialização, fluxo de visitantes, ticket médio, entre outros indicadores para a data. De acordo com os dados coletados, 88% dos shoppings participantes da pesquisa demonstraram otimismo em relação ao desempenho esperado para o período.

Ticket médio

A perspectiva é que em 2024 o ticket médio seja de R$ 216,82, o que representa um aumento de 5,9% em relação ao Dia dos Pais de 2023. Entre os produtos que mais devem se destacar na data comemorativa, encontram-se: Artigos Esportivos (77%), Vestuário (74%), Calçados (73%), Perfumaria e Cosméticos (68%) e Relógios e Acessórios (68%).



Para 76% dos entrevistados, o movimento de visitantes será superior em relação à 2023. Para os que esperam um aumento do fluxo, o incremento será em média de 4,5%.