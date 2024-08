Cursos são direcionados à rede de proteção da pessoa idosa - Divulgação

Publicado 06/08/2024 16:32

A Secretaria Estadual de Juventude e Envelhecimento Saudável (Seijes) e o Núcleo de Envelhecimento Humano da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Nuceh/Uerj) lançaram nesta segunda-feira, 5, a segunda fase do Projeto QUALIdade, que irá oferecer mais de mil vagas em cursos voltados à rede de proteção da pessoa idosa. Serão oferecidas capacitações de Formação de Cuidadores, Cuidados Paliativos e Gestão em Política Pública, além de workshops regionais para os gestores de políticas públicas voltadas ao público 60+.

Serão oferecidas 300 vagas para o curso de Formação de Cuidadores, que será na modalidade híbrida (on-line e presencial), contando com estágio nos abrigos da Fundação Leão XIII. Os pré-requisitos são: ser residente da Região Metropolitana e ter ensino fundamental completo. Já o curso de Cuidados Paliativos será totalmente on-line e aberto ao público em geral, com 500 vagas, sendo a escolaridade mínima o ensino médio. As inscrições para os dois cursos estão disponíveis no link https://redcap.link/cursosqualidade2024

O curso de Gestão em Política Pública (para pessoas idosas) será voltado aos gestores municipais. Por isso, os participantes serão definidos por cada cidade, não havendo inscrição aberta ao público geral.