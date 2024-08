Inscrições vão até 18 de agosto - Divulgação

Publicado 06/08/2024 09:53



A Americanas está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2024. São cerca de 20 vagas para estudantes universitários que tenham interesse em se desenvolver em áreas como Comercial, Digital e Marketplace, Marketing, Financeiro e Gente e Gestão. Os interessados podem se candidatar até 18 de agosto pela plataforma da empresa

As vagas, também elegíveis para pessoas com deficiência (PcD), são para estudantes, sem distinção de curso, com previsão de formatura entre dezembro de 2025 e julho de 2026 e que tenham disponibilidade de estagiar presencialmente na cidade do Rio de Janeiro no período de 6 horas diárias (30 horas semanais).

O grupo selecionado passará por treinamentos e trilha de desenvolvimento durante o programa. Os estagiários terão uma imersão em todas as frentes do negócio, além de acompanhamento com o time de Gente e Gestão ao longo do programa.



Processo seletivo e benefícios

O processo seletivo será realizado 100% on-line e compreenderá etapas como testes gamificados, desafio com liderança e painel com a diretoria. Além de bolsa-auxílio compatível com o mercado, as pessoas aprovadas terão vale refeição, vale-transporte, seguro de vida, Wellhub e acesso ao Americanas Educa – plataforma de treinamentos da Americanas. Os estudantes terão descontos em compras nas lojas físicas, após o período de experiência.