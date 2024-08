Vagas abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho - Foto O Dia/Ilustração

Vagas abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho Foto O Dia/Ilustração

Publicado 05/08/2024 18:15

Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro está com pelo menos 7.089 oportunidades de trabalho, estágio e jovem aprendiz para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As vagas abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho e aquelas com alguma deficiência (PCDs). Há também diversas oportunidades para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil.

Confira:

Setrab



A Secretaria de Trabalho e Renda está divulgando, esta semana, 1.911 vagas de emprego. As posições são disponibilizadas por meio dos postos do Sistema Nacional de Emprego (Sine).



As vagas de emprego estão localizadas nas regiões Metropolitana, Médio Paraíba, Noroeste e Serrana do Estado do Rio de Janeiro, distribuídas, na sua totalidade, pelos setores de Serviços (74,3%) e Comércio (25,7%). Os melhores salários, que variam de R$ 5.648 a R$ 8.472, estão disponíveis no bairro da Penha (motorista de ônibus), zona Sul (cozinheiro) e para o município de Nova Iguaçu (gerente de loja e supermercados). Existem também boas chances para açougueiro, babá, eletricista e mecânico de refrigeração. Para quem tem ensino superior, existem chances para assistente social, farmacêutico veterinário e nutricionista.



A região com maior número de vagas é a Metropolitana: são 1.615, entre as quais 324 exclusivas para pessoas com deficiência (PcD). Para esse segmento há, por exemplo, 40 oportunidades para empacotador à mão, 25 para operador de caixa e 27 para ladrilheiro, com salários de até R$ 2.824, com necessidade de experiência anterior. Na mesma região, há outras oportunidades com remunerações que podem chegar a R$ 5.648 (três salários mínimos), como borracheiro, em Barros Filho, com exigência apenas do Ensino Fundamental. Existem, também, 10 vagas para encarregado de açougue no bairro da Ilha do Governador, com experiência anterior exigida.



Para a Região do Médio Paraíba, há 21 vagas com remunerações que variam de um a dois salários mínimos (R$ 1.412 a R$ 2.824), como a de atendente de farmácia, em Valença, carpinteiro, em Volta Redonda, e faxineiro, em Itatiaia, entre outras. Estão sendo ofertadas, também, 76 vagas para empregado doméstico para serviços gerais, para a cidade de Itaperuna, na região Noroeste.



As 199 vagas da região Serrana são, na grande maioria, para Teresópolis e oferecem de um a três salários mínimos. Aqueles que têm experiência como auxiliar de conservação de vias permanentes, auxiliar de limpeza, camareira de hotel ou cozinheiro de restaurante podem se candidatar a uma das oportunidades oferecidas no bairro de Várzea. No mesmo bairro, há vagas para analista de planejamento e engenheiro civil, ambos com exigência de ensino superior completo e experiência.



De acordo com o Observatório do Trabalho, da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, quase todas as vagas (95,7%) exige experiência. Por nível de escolaridade, 43,6% delas pedem Ensino Fundamental completo, e 36,7% o Ensino Médio completo. Quanto aos salários, 59,7% das vagas oferecem até dois salários mínimos e 10,6 % até quatro mínimos.



É importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. Para consultar o endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas, basta acessar o Painel Interativo de Vagas da secretaria, disponível no site http://www.trabalho.rj.gov.br/.



SMTE

A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) anuncia 1.840 postos de trabalho na cidade. No total, 191 são para pessoas com deficiência.

No destaque da semana, há 20 vagas dedicadas a profissionais com formação superior em Nutrição. As oportunidades são para o Rio e a Região Metropolitana, com exigência de seis meses de experiência.



Nesta semana há também vagas para atendente de lanchonete (10), repositor de mercadorias (50), auxiliar de açougue (30), motorista de equipamentos (10), carpinteiro para obras (5) e auxiliar de limpeza (13), entre outras. As duas últimas são destinadas a PCDs.



São oferecidas ainda vagas de estágio para estudantes universitários, com dez vagas em Gastronomia na Barra da Tijuca. Não precisa estar formado ou ter experiência. Também há oportunidades para alunos de Engenharia de Produção, Biologia, Medicina Veterinária, Ciências Contábeis, Administração, Pedagogia, Educação Física, Publicidade e Propaganda, Farmácia e Psicologia, em diversas regiões da cidade.

Pessoas sem acesso à internet podem ir em um dos sete postos da Central do Trabalhador, nos seguintes endereços: Centro (Avenida Presidente Vargas, 1.997); Campo Grande (Rua Coxilha, s/nº); Engenho Novo (Rua Vinte Quatro de Maio, 931); Ilha do Governador (Estrada do Dendê, 2.080); Jacarepaguá (Avenida Geremário Dantas, 1.400, salas 248 e 268); Santa Cruz (Rua Lopes de Moura, 58) e Tijuca (Rua Camaragibe, 25). Eles funcionam das 8h às 16h.

Os candidatos devem levar RG, CPF, PIS e currículo para fazer a inscrição. Pessoas com deficiência têm a opção de enviar o currículo para o e-mail vagaspcd.smte@gmail.com ou comparecer ao CIAD, referência na busca e na oferta de oportunidades de emprego para pessoas com deficiência no município.

Programa de estágio das Americanas

A Americanas está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2024. As 20 vagas são para estudantes universitários que tenham interesse em se desenvolver em áreas como Comercial, Digital e Marketplace, Marketing, Financeiro e Gente e Gestão.

A iniciativa tem previsão de início para o segundo semestre de 2024. As inscrições podem ser feitas até 18 de agosto pelo site https://estagioamericanas.gupy.io/

As oportunidades, também elegíveis para pessoas com deficiência (PcD), são para estudantes, sem distinção de curso, com previsão de formatura entre dezembro de 2025 e julho de 2026 e que tenham disponibilidade de estagiar presencialmente na cidade do Rio de Janeiro no período de 6 horas diárias (30 horas semanais).

O grupo selecionado passará por treinamentos e trilha de desenvolvimento durante o programa. Os estagiários terão uma imersão em todas as frentes do negócio, além de acompanhamento com o time de Gente e Gestão ao longo do programa.

O processo seletivo será realizado 100% on-line e compreenderá etapas como testes on-line gamificados, desafio com liderança e painel com a diretoria.

Além de bolsa-auxílio compatível com o mercado, as pessoas aprovadas terão vale refeição, vale-transporte, seguro de vida, Wellhub e acesso ao Americanas Educa – plataforma de treinamentos da Americanas. Os estudantes terão descontos em compras nas lojas físicas, após o período de experiência.

Mudes

A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 793 vagas de estágio, nos níveis superior, médio e técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil.



As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: administração (91), ciências contábeis (32) e comunicação social (7). Ainda há vagas para cursos como arquitetura e urbanismo, biomedicina, direito, economia, letras, gastronomia, informática, medicina, pedagogia, veterinária, sistemas de informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 70 vagas.



Há chances para estágio no Ensino Médio, são 67 no total e também 2 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 135 vagas. Sendo técnico em administração (37) e técnico em eletrônica (12). Há vagas também para técnico em edificações, técnico em contabilidade, técnico em eletro/eletrônica entre outras.



As vagas para contratação CLT somam 14 oportunidades para os níveis de ensino fundamental (1), ensino médio (12) e superior (1).

Para se candidatar, basta acessar o site: www.mudes.org.br.



Caso haja alguma dúvida sobre o processo de inscrição, basta entrar em contato com a Fundação Mudes por e-mail (contato@mudes.org.br), pelo Fale Conosco do site ou pelas redes sociais.

CIEE

O Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) está com 1.417 vagas abertas, sendo 866 para nível superior. Os interessados devem acessar o site: www.ciee.org.br

Em Barra Mansa há 13 vagas divididas entre as áreas de Administração (8), Contabilidade (3), Design (1) e Pedagogia (1).



Em Campos há 3 oportunidades para as áreas de Comunicação (1), Farmácia (1) e Pedagogia (1). Em Duque de Caxias também são 3 vagas para Comunicação (1), Farmácia (1) e Pedagogia (1).



Em Macaé tem 39 vagas para Administração (20), Biomedicina (2), Construção Civil (3), Contabilidade (2), Direito (1), Informática (1), Letras (1), Marketing (1), Produção Mecânica (1), Serviço Social (5) e Turismo/Lazer (2).

Já em Niterói tem 99 oportunidades divididas entre Administração (25), Arquitetura e Urbanismo (2), Biologia (15), Comunicação (3), Construção Civil (3), Contabilidade (4), Design (1), Direito (9), Engenharia de Produção (1), Indústria (1), Informática (2), Letras (3), Logística (1), Logística (1), Marketing (8), Pedagogia (5) e Pedagogia (15).

Nova Friburgo tem 11 oportunidades para as áreas de Administração (3), Direito (6), Engenharia de Produção (1), Pedagogia (1).

Em Nova Iguaçu são 39 vagas para Administração (17), Biologia (1), Comunicação (2), Construção Civil (10), Contabilidade (1), Direito (1), Geologia (1), Informática (1), Letras (1), Produção Mecânica (1), Psicologia (1) e Serviço Social (2).



Em Petrópolis tem 53 vagas para as áreas de Administração (11), Artes (20), Construção Civil (1), Direito (5), Esportes (6), Fisioterapia (1), Informática (1), Marketing (3), Pedagogia (4) e Psicologia (1).

No Rio de Janeiro 580 vagas para Administração (211), Arquitetura e Urbanismo (7), Arquivologia (3), Artes (5), Biblioteca (3), Biologia (2), Biologia (1), Biomedicina (2), Comércio Exterior (3), Comunicação (15), Construção Civil (13), Contabilidade (30), Design (9), Direito (30), Economia (1), Educação Física (1), Elétrica-Eletrônica (4), Engenharia (1), Engenharia Ambiental (2), Engenharia Civil (1), Engenharia de Produção (7), Esportes (3), Farmácia (1), Fisioterapia (2), Fonoaudiologia (25), Gastronomia (9), Geografia (2), História (2), Informática (45), Letras (3), Licenciatura (2), Logística (1), Marketing (14), Matemática (1), Museologia (1), Nutrição (1), Odontologia (1), Pedagogia (41), Produção Mecânica (4), Psicologia (63), Química (1), Serviço Social (1), Telecomunicações (1) e Turismo/Lazer (5).



Em Três Rios são apenas três vagas para Administração. Já em Teresópolis são três vagas para Administração. Resende concentra 18 vagas para Administração (10), Comunicação (2), Construção Civil (1), Direito (1), Marketing (2) e Veterinária (2).



Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o Ciee concentra 551 vagas.

Em Barra Mansa, são 12 oportunidades para Aprendiz, 18 para Ensino Médio, uma para Administração e uma para Saúde Bocal. Já em Campos, há duas vagas para Aprendiz, sete para Ensino Médio e duas para Técnico em Laboratório.

Em Duque de Caxias, são seis vagas para Aprendiz, cinco para Ensino Médio, uma para Técnico em Administração e uma para Técnico em Mecânica.

Em Macaé, há 62 oportunidades para Aprendiz, 15 para Ensino Médio, três para Técnico em Administração e uma para Técnico em Saúde Bucal. Já em Niterói, são 45 vagas para Aprendiz, 22 para Ensino Médio, uma para Técnico em Enfermagem e duas para Técnico em Segurança.

Em Nova Friburgo, são trê vagas para Aprendiz e uma para Ensino Médio. Em Nova Iguaçu, há 10 vagas para Ensino Médio, quatro Técnico em Administração e uma para Técnico em Segurança.

Em Petrópolis, há sete vagas para Aprendiz, três para Ensino Médio, uma para Técnico em Administração e uma para Técnico em Elétrica-Eletrônica. Já em Resende, são sete vagas para Aprendiz, uma para Ensino Médio e uma para Técnico em Segurança.



No Rio de Janeiro, há 153 vagas para Aprendiz, 80 para Ensino Médio, 34 para Técnico em Administração, duas para Técnico em Construção Civil, 12 para Técnico em Elétrica-Eletrônica, uma para Técnico em Enfermagem, cinco para Técnico em Informática, uma para Técnico em Mecânica, duas para Técnico em Mecatrônica, uma para Técnico em Química, quatro para Técnico em Segurança e quatro para Técnico em Telecomunicações. Em Três Rios, são quatro oportunidades para Aprendiz e uma para Médio.

Programa de estágio da Braskem 2025 no Rio

A Braskem, maior produtora de resinas termoplásticas das Américas, está com 40 vagas abertas para o Programa de Estágio 2025 no Rio de Janeiro. No total, são 14 oportunidades para estágio técnico e 26 para universitário. Os interessados devem se inscrever até o dia 9 de setembro no site da empresa

A iniciativa tem duração de até dois anos, com início a partir de 2025. As vagas são para estudantes de nível universitário, a partir do segundo ano (4º período) de bacharelado ou tecnólogo, cursando Engenharia (todas), Química, Administração, Relações Internacionais, entre outros.

Já os estudantes de nível técnico precisam ter, no mínimo, um ano de vínculo com a instituição de ensino nos cursos de Química, Mecânica, Eletrônica, Segurança do Trabalho, entre outros.



Os selecionados no programa terão acesso a benefícios como transporte, alimentação e plano de saúde, além de uma bolsa-auxílio competitiva. O programa também visa proporcionar desafios crescentes de aprendizado por meio da vivência no ambiente corporativo e industrial.

Ocyan

A Ocyan está com 160 postos de trabalho abertas na área de manutenção e serviços offshore (MSO) em plataformas que operam no Campo de Búzios, maior campo de petróleo do mundo em águas ultraprofundas em extensão e em reservas.



Nesta primeira oferta, são 120 oportunidades de trabalho offshore (em alto mar) e 40 onshore (em terra, na base de Macaé) para funções como pintor industrial, soldador, caldeireiro, montador de andaime, escalador, delineador e técnico de planejamento.





O Campo de Búzios fica na porção central da Bacia de Santos, a 180 km do município do Rio, mas as vagas offshore oferecidas podem interessar mesmo a quem mora em outros Estados. Como a escala, neste caso, requer 14 dias na plataforma, o trabalhador tem a possibilidade de passar o período de 14 dias seguintes de folga em sua cidade de origem.



Também podem interessar aos moradores da capital e região metropolitana do Rio, uma vez que o embarque para o Campo de Búzios é feito a partir de voos que saem do aeroporto de Jacarepaguá e adjacências. Há vagas para profissionais com nível médio, técnico e superior, com salários e benefícios compatíveis com o mercado e o padrão da indústria de óleo e gás. Todas as informações sobre inscrição e processo seletivo podem ser obtidas no site da Ocyan . A empresa não realiza qualquer tipo de cobrança para que o candidato participe do processo de seleção.O Campo de Búzios fica na porção central da Bacia de Santos, a 180 km do município do Rio, mas as vagas offshore oferecidas podem interessar mesmo a quem mora em outros Estados. Como a escala, neste caso, requer 14 dias na plataforma, o trabalhador tem a possibilidade de passar o período de 14 dias seguintes de folga em sua cidade de origem.Também podem interessar aos moradores da capital e região metropolitana do Rio, uma vez que o embarque para o Campo de Búzios é feito a partir de voos que saem do aeroporto de Jacarepaguá e adjacências. Há vagas para profissionais com nível médio, técnico e superior, com salários e benefícios compatíveis com o mercado e o padrão da indústria de óleo e gás.

Assaí Atacadista

O Assaí Atacadista está com 253 vagas de emprego abertas no Estado do Rio de Janeiro. Os interessados devem se candidatar pela internet . Pessoas com Deficiência (PcDs) também podem participar do processo seletivo.

Para iniciar a participação no processo seletivo, basta filtrar por localidade no portal e é necessário ter em mãos RG, CPF, número de telefone e endereço de e-mail. A convocação acontecerá direto pela plataforma Gupy.

As oportunidades englobam diferentes cargos, como Operador (a) de Caixa e Operador(a) de Loja. Os candidatos devem ter mais de 18 anos, ensino médio completo e disponibilidade para trabalhar em escala de 6x1 (seis dias trabalhados e um de folga por semana).

Além do salário, também há benefícios como vale-transporte, assistência médica e odontológica, seguro de vida, alimentação no restaurante, entre outros. A empresa também possui plano de carreira, com investimentos constantes em capacitação e no desenvolvimento profissional de seus colaboradores em todo o país.

Programa de Jovem Aprendiz com vagas voltadas exclusivamente a mulheres do MetrôRio





As interessadas devem ter entre 18 e 21 anos, Ensino Médio completo, disponibilidade para atuar no período da manhã (das 8h às 12h), não estar participando de outro programa de Jovem Aprendiz e não ter realizado o mesmo curso no Senai. Também é necessário apresentar RG, CPF, PIS, carteira de trabalho, título de eleitor e estar com o comprovante de escolaridade em dia.



Entre os benefícios estão vale-transporte, assistência médica e odontológica, tíquete de refeição e alimentação e cesta de Natal, seguro de vida, auxílio creche e academia. As inscrições devem ser feitas no site O MetrôRio está com inscrições abertas até a próxima quarta-feira, 7, para vagas de Jovem Aprendiz 2024. As oportunidades são exclusivas para jovens mulheres cis e trans que estão em busca do primeiro emprego. As 20 pessoas contempladas terão a possibilidade de fazer um curso de Eletricista Industrial no Senai, em Benfica, com duração de dois anos. E para exercitar o aprendizado, elas vão treinar suas habilidades três vezes por semana nas instalações do Centro de Manutenção da concessionária, supervisionadas por técnicos.As interessadas devem ter entre 18 e 21 anos, Ensino Médio completo, disponibilidade para atuar no período da manhã (das 8h às 12h), não estar participando de outro programa de Jovem Aprendiz e não ter realizado o mesmo curso no Senai. Também é necessário apresentar RG, CPF, PIS, carteira de trabalho, título de eleitor e estar com o comprovante de escolaridade em dia.Entre os benefícios estão vale-transporte, assistência médica e odontológica, tíquete de refeição e alimentação e cesta de Natal, seguro de vida, auxílio creche e academia. As inscrições devem ser feitas no site vagas.com.br/v2663609

O curso tem como objetivo capacitar as alunas para realizarem operações de montagem e instalação de equipamentos e componentes elétricos de baixa e alta tensão em plantas industriais e também a sua manutenção, atendendo as normas técnicas e legislação brasileira em vigor em condições de qualidade e segurança.