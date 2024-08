Curso vai ensinar técnicas para melhorar a preparação dos candidatos de concursos públicos - Divulgação

Curso vai ensinar técnicas para melhorar a preparação dos candidatos de concursos públicosDivulgação

Publicado 06/08/2024 11:18

Com o objetivo de democratizar o ensino e auxiliar os concurseiros a alcançarem a aprovação, a Kultivi, um dos maiores portais de ensino do Brasil, acaba de lançar o curso "Como estudar para Concurso Públicos". A iniciativa é gratuita e tem como propósito capacitar os estudantes a obterem o melhor desempenho nos concursos de todo o País.

Com uma carga horária de 10 horas, a formação está organizada em módulos temáticos que abordam todas as fases do concurso, por meio de técnicas comprovadas de estudo, otimização do tempo e organização de materiais. Os alunos serão guiados passo a passo, desde a leitura estratégica do edital até o pós-prova, além de métodos pessoais para a semana e o dia da avaliação.

"O intuito é fornecer um caminho seguro e eficiente para a aprovação em concursos públicos, com base em experiências reais e práticas comprovadas", afirma o CEO da Kultivi e ministrante do curso, Cláudio Matos. "Queremos democratizar o acesso ao conhecimento e ajudar concurseiros a atingirem suas metas de maneira organizada e efetiva."

Entre os tópicos abordados estão o projeto de vida, um plano de estudos abrangente, estratégias para decifrar editais e como aprender com os erros. A formação também inclui módulos sobre como ganhar dinheiro estudando e a aplicação da filosofia nos estudos.

Com material de apoio disponível para download após cada vídeo, os alunos podem revisar e consolidar os aprendizados adquiridos. Além disso, receberão um certificado ao concluírem a carga horária, tornando-se um diferencial importante na sua preparação.

Cláudio Matos, professor do curso, é graduado e pós-graduado em Direito, e possui vasta experiência como concurseiro, tendo sido aprovado em diversos exames. Atualmente, ele é Analista Jurídico do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ/PR) e CEO da Kultivi. Neste projeto, Matos usa a sua expertise para ajudar outros a alcançarem o sucesso em concursos públicos.