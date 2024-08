A seleção para o programa de trainees da KPMG vai até o dia 23 - Internet/Reprodução

A seleção para o programa de trainees da KPMG vai até o dia 23Internet/Reprodução

Publicado 06/08/2024 11:06 | Atualizado 06/08/2024 11:07

A KPMG está com as inscrições abertas para 150 vagas para o cargo de trainee. Podem se candidatar recém-formados dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Economia e Tecnologia. As oportunidades são para eles atuarem na área de auditoria nas 23 cidades onde a empresa tem escritório, incluindo o Rio de Janeiro. A seleção acontecerá até o dia 23.

Os candidatos devem estar cursando a partir do 4º semestre da graduação ou ter concluído o curso há, no máximo, dois anos. Não é necessária experiência profissional, mas os interessados devem ter afinidade com inovação e tecnologias emergentes, além de conhecimentos básicos em inglês.

O pacote de benefícios inclui remuneração competitiva, plano de saúde e odontológico, academia, vale-transporte, vale-refeição e vale-alimentação, curso de inglês e subsídios para graduação e órgão de classe. O processo seletivo inclui testes online, dinâmicas de grupo e entrevistas individuais e será realizado de forma híbrida.