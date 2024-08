Setor de bares e restaurantes aposta no Dia dos Pais para se recuperar dos prejuízos registrados em junho - Reprodução: redes sociais

Setor de bares e restaurantes aposta no Dia dos Pais para se recuperar dos prejuízos registrados em junhoReprodução: redes sociais

Publicado 07/08/2024 12:25

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Rio de Janeiro (Abrasel RJ) revela dados otimistas para o setor no próximo Dia dos Pais, a partir de pesquisa realizada entre os dias 22 e 29 de julho com empresários de todo o Estado. Segundo o estudo, 67% dos empresários esperam um aumento nas vendas em comparação ao mesmo período do ano passado, com 51% antecipando um crescimento de até 20%.

A pesquisa também revela que, em comparação com um domingo comum, 45% dos empresários projetam um aumento de até 20% nas vendas para o Dia dos Pais, evidenciando a importância dessa data comemorativa para o setor.

Prejuízo registrado no mês de junho preocupa setor

Apesar das expectativas positivas para o Dia dos Pais, o setor ainda enfrenta desafios significativos. Em junho, 59% das empresas não conseguiram gerar lucro: 35% registraram prejuízos, enquanto 24% apenas alcançaram o equilíbrio financeiro. Apenas 41% dos negócios reportaram lucro durante esse período.



O endividamento continua a ser um problema para muitos estabelecimentos. De acordo com a pesquisa, 34% das empresas estão lidando com dívidas em atraso. Entre essas, 71% devem impostos federais, 50% estão atrasados com impostos estaduais, 46% com débitos de aluguel, 42% com empréstimos bancários, 33% com encargos trabalhistas e previdenciários, e 33% com taxas municipais. Além disso, 29% têm dívidas com serviços públicos, 21% devem a fornecedores de insumos e 8% a fornecedores de equipamentos e serviços. Uma pequena parcela, 4%, está em atraso com pagamentos a empregados.

"Apesar dos desafios contínuos relacionados ao endividamento e à rentabilidade, estamos otimistas com as projeções para o Dia dos Pais. A data representa uma oportunidade significativa para os bares e restaurantes aumentarem suas vendas e melhorarem seu desempenho financeiro. Continuaremos a apoiar o setor com informações, parcerias e orientações que possam ajudá-los a superar esses desafios e aproveitar ao máximo as oportunidades de crescimento", avalia Pedro Hermeto, presidente da Abrasel RJ.