Rioprevidência alerta para suspensão do benefício de pensionista que não fez o recenseamento Divulgação

Publicado 07/08/2024 12:18

O Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro (Rioprevidência) publicou no Diário Oficial desta terça-feira, 6, a relação nominal com cerca de 3 mil pensionistas, aniversariantes de junho, que deixaram de fazer o Recenseamento Obrigatório 2023/2024 até a data-limite, 31 de julho. Os ausentes já estão sujeitos à suspensão do benefício.Para evitar a suspensão do pagamento, os pensionistas devem, o quanto antes, regularizar a situação cadastral agendando comparecimento a qualquer uma das 17 agências ou postos do órgão, por meio do site www.rj.gov.br/rioprevidencia ou pelos telefones 0800-285-8191 (chamadas de telefone fixo) e (21) 3850-3350 (ligações de fixo ou celular).Feito o agendamento, o pensionista deve comparecer na data, hora e local definidos, com os documentos de Identidade (RG), CPF, título eleitoral e comprovante de residência recente.Mais do que uma atualização cadastral, o recenseamento é uma determinação da Lei Federal 10.887/04, que permite também auditoria periódica da folha de pagamentos, além da efetiva avaliação atuarial, garantindo, com isto, segurança e garantia dos pagamentos dos benefícios previdenciários.Para mais informações, como regras para casos de pensionistas acamados, impossibilitados de locomoção e residentes fora do Rio e exterior, acesse www.rj.gov.br/rioprevidencia Lista nominal