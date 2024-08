Vagas são para atuação no Rio de Janeiro, Niterói, Campos dos Goytacazes e Rio das Ostras - Divulgação

Publicado 07/08/2024 12:34

A Subsea7, empresa de projetos e tecnologia offshore para o setor de energia, está com novas oportunidades de emprego para início imediato na capital carioca, Niterói, Campos dos Goytacazes e Rio das Ostras. Com possibilidade de atuação onshore e offshore, os cargos disponíveis abrangem uma ampla faixa de escolaridade, desde o ensino médio até o ensino superior. Pessoas com deficiência (PcDs) também são incentivadas a se candidatar e participar do processo seletivo.

Entre as 50 vagas estão: Almoxarife, Analista de Contabilidade, Analista de Logística, Analista de Recursos Humanos, Coordenadora(r) de Operações, Engenheira(o) de Guindaste e Içamentos; Gerente de Fabricação; Técnica(o) Mecânica Offshore; Técnica(o) Segurança do Trabalho Offshore, entre outras.