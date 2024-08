GNV foi o único dos seis combustíveis a apresentar queda de preço no período - Luciano Belford/Agencia O Dia

Publicado 07/08/2024 13:46

A Veloe, em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), divulgou os dados do Monitor de Preços de Combustíveis de julho de 2024, revelando um cenário de alta abrangente nos valores dos combustíveis em todo o País. O reajuste anunciado pela Petrobrás no início do mês, que elevou em 7,1% o preço da gasolina para as distribuidoras, foi um dos principais fatores que contribuíram para o resultado.

Os dados do monitor mostram que, entre junho e julho, praticamente todos os combustíveis apresentaram alta nos preços médios, com destaque para o etanol (+5,2%) e a gasolina comum (+3,5%).

Em contraste, o gás natural veicular (GNV) foi o único dos seis combustíveis acompanhados pela pesquisa a apresentar queda de preço no período (-0,8%). Comparativamente, no balanço parcial de 2024, os aumentos abrangeram todos os combustíveis, liderados, também neste recorte temporal, pelo etanol hidratado (+14,4%) e gasolina comum (+7,5%).

Alternativamente, adotando como referência os últimos 12 meses, cinco dos seis combustíveis monitoradas registraram valorização nas bombas, destacando-se, neste horizonte temporal, o comportamento dos preços do diesel comum (+20,5%) e do diesel S-10 (+20,0%). Embora inferiores, os aumentos acumulados pela gasolina comum (+8,3%), gasolina aditivada (+7,7%) e etanol (6,1%) também foram relevantes, contrastando com os preços do GNV, com queda de 1,0%.

Os dados mais recentes do Monitor de Preços de Combustíveis evidenciam um cenário desafiador para o consumidor brasileiro, com aumentos generalizados nos preços dos combustíveis. Além de pesarem diretamente no bolso do consumidor brasileiro, os resultados pressionam os custos de transporte, consequentemente, a inflação de outros produtos e serviços. Essa tendência impõe desafios para a economia e exige medidas para mitigar os impactos sobre a população.