Indústria fluminense segue ritmo de aumento no número de contratações - Agência Brasil

Publicado 07/08/2024 13:34

O setor industrial fluminense, abrangendo as indústrias de transformação, construção, extrativa e serviços industriais de utilidade pública, dobrou o número de contratações em junho deste ano, ao criar 4.462 vagas de emprego com carteira assinada no Estado. No mesmo mês do ano anterior, esse número foi 50% menor, com a geração de 2.235 postos formais de trabalho, de acordo com análise da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), com base em dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

De acordo com a análise da Firjan, o segmento da construção foi o que mais se destacou na geração de empregos, seguido pelo de Manutenção, Reparação e Instalação de Máquinas e Equipamentos, e pelo de fabricação de coque, produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis.

A secretária estadual interina de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, Fernanda Curdi, observa que a alta nas contratações é fruto do bom desempenho da indústria, que vem registrando indicadores mensais positivos consecutivos no ano.



"De acordo com o IBGE, a produção industrial do estado cresceu 5% em maio, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Este foi o quinto resultado positivo do setor no ano. Em janeiro, a produção industrial fluminense cresceu 6,3%, em fevereiro, 8,6%, em março, 3,1% e, em abril, 4,4%. O resultado em maio ficou ainda bem acima da média nacional, que recuou 1%", aponta a secretária.

No geral, considerando todos os grandes setores econômicos, o mercado de trabalho fluminense criou 17.229 vagas formais em junho, acelerando as contratações em relação a maio (+15.870) e abril (+16.080). Na análise feita pela Firjan, o resultado geral do Estado foi 31% superior ao observado em junho do ano passado (+13.142).