Para Décio Lima, não há justificativa para o País ter uma taxa de juros tão elevada - José Cruz/Agência Brasil

Para Décio Lima, não há justificativa para o País ter uma taxa de juros tão elevadaJosé Cruz/Agência Brasil

Publicado 07/08/2024 16:53

A ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, divulgada nesta terça-feira, 6, apontou que a instituição “não hesitará em elevar a taxa de juros para assegurar a convergência da inflação à meta” diante do cenário de alta da inflação e do dólar. Diante disso, o presidente do Sebrae, Décio Lima, destaca que qualquer retrocesso terá impactos ainda piores para os pequenos negócios e enfraquecerá o empreendedorismo, a geração de empregos e a distribuição de renda no País.



“Temos feito apelos permanentes para que a taxa de juros seja reduzida. É preciso que os juros caiam. Todos os índices econômicos estão positivos. A inflação está controlada, a renda aumentou e a qualidade de vida melhorou, mas os juros continuam altos”, afirma Lima.



Para o dirigente, não há qualquer explicação racional para o fato de a taxa de juros estar ainda acima dos dois dígitos, quando temos uma meta de inflação de 3%. Ele avalia que já passou da hora de o país mudar essa política de juros.

“A manutenção da Selic nessas bases prejudica não só o governo, que tenta recuperar a economia. Ao manter elevados os juros da dívida pública, o BC atinge também os consumidores e as empresas, principalmente os micro e pequenos negócios, porque o crédito fica mais caro”, acrescenta.



Com a manutenção da taxa básica de juros (Selic) em 10,5% ao ano, de acordo com levantamento recente do Sebrae, a média nacional da taxa de crédito para os microempreendedores individuais é de cerca de 44% — podendo chegar a 51% para os empresários do Nordeste.