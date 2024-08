Exportações do Rio de Janeiro registraram crescimento de 6% - Reprodução

Publicado 08/08/2024 16:41

A balança comercial fluminense acumulou um superávit de US$ 10,8 bilhões de janeiro a julho deste ano. Nos primeiros sete meses do ano, a corrente comercial (soma das importações e exportações) do Rio de Janeiro atingiu US$ 42,1 bilhões, o maior valor da série histórica, registrando um crescimento de 4,9% na comparação com o mesmo período do ano passado, sendo US$ 26,4 bilhões em exportações (alta de 6%) e US$ 15,7 bilhões em importações (alta de 3%). Os dados são do Comex Stat, sistema de consultas e extração de dados do comércio exterior brasileiro, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

De janeiro a julho, o Estado respondeu por 13,8% das exportações e 10,5% das importações, mantendo o segundo lugar no ranking das exportações e a terceira posição nas importações do País. O principal parceiro comercial, nesse período, foi a China, com uma corrente comercial de US$ 11 bilhões, seguida dos Estados Unidos, com US$ 9 bilhões. Outros parceiros comerciais importantes do Rio de Janeiro foram Espanha, Chile, Índia e Arábia Saudita.

"O petróleo foi responsável por 79% das exportações do Estado: movimentou US$ 21 bilhões, registrando uma alta de 10,6% nas vendas em relação ao mesmo período no ano passado. Outro setor importante foi o siderúrgico, que exportou US$ 1,2 bilhão em produtos", detalhou a secretária interina de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, Fernanda Curdi.

De acordo com os dados do Comex Stat, a balança comercial fluminense fechou 2023 com superávit de US$ 20 bilhões. No ano, a corrente comercial fluminense atingiu US$ 71,8 bilhões, resultado 1,2% superior ao alcançado em 2022, sendo US$ 45,9 bilhões em exportações (alta de 0,8%, comparado ao ano de 2022) e US$ 25,9 bilhões em importações (alta de 2% perante 2022).