Presidente da Petrobras, Magda ChambriardTânia Rêgo/Agência Brasil

Publicado 10/08/2024 17:34

O declínio do maior campo de exploração de petróleo do Brasil, Tupi, vai elevar o campo de Búzios à posição de maior campo produtor do País, que deve ultrapassar a produção de 1 milhão de barris de óleo equivalente por dia (boed) no terceiro trimestre de 2025, disse na sexta-feira, 9, a presidente da Petrobras, Magda Chambriard.

"Vamos chegar a 1 milhão de barris em Búzios, mas vamos superar esse volume. É disparado o maior campo do Brasil. Temos mais cinco plataformas contratadas chegando e vamos contratar mais para Búzios", destacou a executiva durante coletiva de imprensa para comentar o resultado do segundo trimestre do ano.

A Petrobras fechou o segundo trimestre com prejuízo de R$ 2,6 bilhões, ante lucro de R$ 28,7 bilhões registrado no mesmo período do ano passado. A companhia vai pagar R$ 13,6 bilhões em dividendos.