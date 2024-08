Assaí abre 236 vagas de emprego para primeira loja no bairro de Santa Cruz - Divulgação

Assaí abre 236 vagas de emprego para primeira loja no bairro de Santa CruzDivulgação

Publicado 09/08/2024 20:19

O Assaí está com 236 vagas de emprego abertas para compor o time de colaboradores(as) da sua primeira loja no bairro de Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio de Janeiro – região que conta com mais de 250 mil habitantes. A unidade já está em obras e deverá ser inaugurada até o final deste ano.As oportunidades são para contratação imediata e todas as posições de trabalho são efetivas, elegíveis às pessoas com deficiência e abrangem diferentes áreas e níveis de experiência, com funções técnicas, operacionais e de lideranças. Entre elas, estão: Chefe de Seção; Açougueiro(a); Padeiro(a); Fiscal de Prevenção de Perdas; Repositor(a) de mercadorias; Operador(a) de Caixa; Empacotador(a); Vendedor(a) de Cartão; Auxiliar de Depósito; Operador(a) de Empilhadeira, entre outros.Os interessados devem se cadastrar exclusivamente no site até o dia 15 de setembro. Para iniciar a participação no processo seletivo, que será realizado com etapas presenciais e online, é necessário ter em mãos RG, CPF, número de telefone e endereço de e-mail.A empresa oferece remuneração e pacote de benefícios compatíveis com o mercado e possui, também, um plano estruturado de carreira, com investimentos constantes em capacitação e no desenvolvimento profissional de seus(suas) colaboradores(as) em todo o país.