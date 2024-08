Inscrições para o programa de estágio de verão terminam no dia 28 - Reprodução

Inscrições para o programa de estágio de verão terminam no dia 28Reprodução

Publicado 09/08/2024 11:27

O Bahia Asset está com inscrições abertas para o Summer Job 2025 até 28 de agosto. O programa de estágio de verão oferece oportunidade para estudantes de áreas como Exatas e Tecnologia que buscam experiência prática no mercado financeiro. Com início marcado para 14 de janeiro de 2025 e duração de cinco semanas, o estágio ocorrerá na sede do Bahia Asset, no Rio de Janeiro.

O diretor de Back Office do Bahia Asset, Diogo Mariani, ressalta que o Summer Job 2025 é uma oportunidade única para que os jovens experimentem o cotidiano de um asset. “Durante cinco semanas, os estagiários selecionados trabalham em um projeto de impacto para o negócio com o apoio de um mentor. Nesse período, eles desenvolvem habilidades técnicas e comportamentais, interagem com diversas áreas da empresa e recebem acompanhamento individualizado do RH. Na semana final, os participantes apresentam seus projetos à diretoria, mentores e gerentes, com o melhor projeto recebendo uma premiação”, explica.

O processo seletivo do asset avalia currículo, perfil, experiências, iniciativas acadêmicas e habilidades comportamentais. É necessário cursar Engenharia, Economia, Estatística, Matemática Aplicada, Tecnologia ou áreas relacionadas, e ter disponibilidade para residir no Rio de Janeiro durante o estágio. Conhecimentos em programação, Excel, Power BI e inglês avançado são diferenciais, mas experiência prévia não é obrigatória.

Serviço

Inscrições: até o dia 28, pelo link https://www.surveymonkey.com/r/bahiaasset-summerjob25

Duração do programa: 14 de janeiro de 2025 a 13 de fevereiro (cinco semanas).



Benefícios: Bolsa auxílio e vale-refeição; Passagem e hospedagem durante o estágio (aos residentes de fora do Rio de Janeiro) e premiação pelo melhor projeto.

Número de Vagas: Não definido. Os candidatos serão selecionados para ingressar em projetos abertos na gestora.