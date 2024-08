Após a conclusão, as mulheres terão opções para ingressar no mercado de trabalho pet - Reprodução

Publicado 08/08/2024 10:18 | Atualizado 08/08/2024 10:57

Rio - Um projeto social vai abrir no próximo sábado, 10, cerca de 100 vagas de qualificação profissional gratuita para mulheres de baixa renda no Rio de Janeiro. A iniciativa tem como objetivo desenvolver habilidades técnicas em produção de alimentos pet, passeadora, cuidadora de animais e banhista, além de empreendedorismo e gestão, habilidades essenciais para a entrada no mercado pet.

As aulas ocorrerão de setembro a dezembro. Serão ministradas 2 aulas semanais, divididas em mentoria e mini workshop. As alunas receberão auxílio transporte para os dias de aulas presenciais. Após a conclusão das capacitações, as mulheres terão várias opções para ingressar no mercado de trabalho.

As interessadas devem ter a partir de 18 anos e ensino fundamental completo. Para se inscrever, é necessário apresentar o RG, CPF e comprovante de residência.

As vagas serão disponibilizadas no evento da J3 Lab, agência de entretenimento educacional e criação de infoprodutos, para o lançamento do projeto Profissão Pet, que será realizado no Centro de Artes Calouste Gulbenkian, na Praça XI, Rio de Janeiro, das 13h às 17h, e contará com palestras de especialistas do setor, depoimentos de defensores da causa animal, e workshop prático de adestramento e comportamento animal.

O coquetel integra o "Movimento Aprender e Cuidar", que reúne diversos atores pela causa animal e pelo empoderamento feminino. O movimento busca criar uma rede de apoio e colaboração, celebrando o Dia do Protetor de Animais.

Segundo um levantamento do Instituto Pet Brasil, em 2023, o faturamento do setor chegou a R$67,4 bilhões, colocando o país como o terceiro maior do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Ainda de acordo com os dados, 60% dos lares brasileiros possuem algum pet, chegando ao número de 150 milhões de animais de estimação no Brasil.

"Incluir mulheres em situação de vulnerabilidade no mercado pet tem como principal objetivo oferecer uma alternativa real e sustentável de geração de renda. Através de capacitação específica e acesso a um mercado promissor, essas mulheres podem conquistar independência financeira e melhorar sua qualidade de vida", pontua o gerente.

Patrick Corrêa, gerente de marketing da agência, reforça que a sociedade brasileira deixou as mulheres, principalmente negras, à margem, com espaços amplos apenas para homens brancos. O programa vem como uma alternativa a esse cenário.

"O programa de capacitação do projeto Profissão Pet é uma poderosa ferramenta de emancipação para mulheres de baixa renda, especialmente negras, que historicamente foram marginalizadas pela sociedade. (...) O projeto oferece uma nova perspectiva de vida e uma saída concreta para muitas que enfrentam a dura realidade da violência doméstica no Brasil", alerta.

Serviço

- Data: 10 de agosto,

- Horário: 13h às 17h

- Local: Centro de Artes Calouste Gulbenkian

Endereço: R. Benedito Hipólito, 125 - Praça XI, Rio de Janeiro (em frente ao Terreirão do Samba)

- Entrada: gratuita