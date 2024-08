Silvio Santos era dono de um patrimônio bilionário - Reprodução / SBT

Silvio Santos era dono de um patrimônio bilionárioReprodução / SBT

Publicado 21/08/2024 14:23

Rio - Um dos maiores ícones da TV brasileira, Silvio Santos, que morreu no sábado (17) aos 93 anos por uma broncopneumonia em decorrência de uma infecção por H1N1 , também era um empresário bem-sucedido. No total, o apresentador tinha um patrimônio declarado de R$ 3,9 bilhões, segundo levantamento feito pelo jornal "Folha de S.Paulo".

O levantamento, realizado desde junho, é baseado em documentos da Receitas Federal e da Junta Comercial, além de pesquisas feitas em diversos cartórios da cidade de São Paulo, onde fica a sede do Grupo Silvio Santos.

Ao todo, cerca de 35 empresas estão no nome de Silvio Santos ou de suas filhas e holding, sendo o SBT a maior delas. Entre outras, estão a Jequiti Cosméticos; a Liderança Capitalização, que produz a Tele-Sena; e o Hotel Jequitimar, uma hospedaria de luxo no Guarujá, no litoral de São Paulo.

Desde 2017, as concessões das cinco emissoras próprias do SBT em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belém e Porto Alegre, estão em nomes das filhas do apresentador. Todas elas trabalham de alguma forma na televisão criada por Silvio Santos. Henrique Abravanel, irmão mais novo do comunicador, é sócio em outros negócios e executivo do grupo.

Confira a lista de empresas de Silvio Santos:

Arra Empreendimentos Imobiliários (R$ 11 milhões)

Associação Villa Jequitimar (R$ 5 milhões)

Barbara Hill Empreendimentos Logísticos e Imobiliários (R$ 400 mil)

BF Utilidades Domésticas (R$ 221 milhões)

Centro Cultural Grupo Silvio Santos (R$ 1 milhão)

CMAP - Central de Mídias Administração e Participações (R$ 610 mil)

Creative Creation Assessoria Empresarial (R$ 1 mil)

Creativemind Produções Artísticas (R$ 72,4 mil)

Danibey Produções Artísticas Ltda (R$ 72,4 mil)

Darepar - Administração e Participações Ltda (R$ 1,2 milhão)

DPR Empreendimentos Imobiliários e Participações (R$ 11,8 milhões)

Funkids Tecnologia (R$ 2,6 milhões)

Galeno de Almeida Open View (R$ 397,2 mil)

Haras Já Se Vieram Agro Pastoril Ltda (R$ 40 mil)

Hemusa Administração e Participações (R$ 1,8 milhão)

Hemusa Empreendimentos Imobiliários (R$ 464 mil)

Hotel Jequitimar Ltda (R$ 30 milhões)

Jequiti Cosméticos Ltda (R$ 650 milhões)

IBS - Inovation, Business e Solutions Ltda (R$ 1 bilhão)

Liderança Capitalização Ltda (R$ 195,2 milhões)

Liderprime Participações Ltda (R$ 4,8 milhões)

New Beggings Produções Artísticas Ltda (R$ 1 mil)

Oscar Freire Open View (R$ 935,4)

Padaria do Brasil Ltda (R$ 50 mil)

Patresa Administração e Participações Ltda (R$ 10 mil)

Perfec Assessoria e Consultoria Empresarial (R$ 2 mil)

Predview (R$ 10,3 milhões)

Promolíder (R$ 572,6 mil)

RBCA - Produções Artísticas (R$ 340 mil)

RBV - Residencial Bela Vista (R$ 43,6 milhões)

Ricardo Batista Open View (R$ 1,2 milhão)

Sisan Empreendimentos Imobiliários (R$ 950,9 milhões)

SBT (R$ 2,1 bilhões)

Vimave Comércio Ltda (R$ 7 milhões)