Aumento da demanda eleva a expectativa dos empresários fluminensesReprodução

Publicado 21/08/2024 14:48

Sondagem do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ) revela que a expectativa dos empresários do comércio da Região Metropolitana do Rio apresentou ligeira elevação na situação futura em relação a julho. Segundo a pesquisa, o índice em agosto ficou em 125,5 pontos, contra 125 do mês anterior. O destaque foi o subitem demanda, que subiu de 130,9 para 132,6 pontos.

O índice geral teve ligeira queda se comparado à sondagem anterior. De acordo com a pesquisa, feita nos dias 01 e 02 de agosto, com 475 empresários, o índice geral caiu de 114,6 pontos para 113,9.

Já a situação presente apresentou queda de 99 pontos, em julho, para 96,5 em agosto. A demanda e o negócio foram os responsáveis pelo resultado negativo. A demanda, que em julho era de 102,7 pontos, em agosto ficou em 97,3. A expectativa do negócio caiu de 98,1 para 95,6.