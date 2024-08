Ivan Monteiro atualmente é o CEO da Eletrobras - Alan Santos/PR

Publicado 22/08/2024 18:16

O CEO da Eletrobras, Ivan Monteiro, e mais três ex-executivos do IRB já receberam a citação com a acusação no processo sancionador da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que apura supostas fraudes contábeis na resseguradora, na época em que o executivo era presidente do conselho de administração da companhia. Os outros três já citados foram a ex-conselheira Maria Elena Bidino e os ex-diretores Fernando Passos, que foi vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores, e Lucia Maria da Silva Valle, que foi vice-presidente executiva de Riscos e Conformidade. As informações constam do site da reguladora do mercado de capitais.

A CVM abriu o processo em maio de 2023, mirando possíveis irregularidades nos registros contábeis e demonstrações financeiras relativos a 2019. Monteiro foi presidente do conselho da administração do IRB por seis meses, de setembro de 2019 a fevereiro de 2020, após ocupar o posto de CEO da Petrobras, que deixou em dezembro de 2018.

Além de Monteiro, Maria Elena Bidino, Fernando Passos e Lucia Maria da Silva Valle, outros sete executivos, entre ex-conselheiros e ex-diretores, são acusados no caso. Os outros ex-conselheiros acusados são: Alexsandro Broedel Lopes, ex-diretor Financeiro do Itaú; Pedro Guimarães, ex-presidente da Caixa Econômica Federal; Marcos Bastos Rocha; Roberto Dagnoni; e Vinícius José de Almeir Albernaz.

Os outros ex-diretores estatutários do IRB são José Carlos Cardoso, que presidiu a empresa; e Werner Romera Suffert, ex-diretor de Relações com Investidores.

Procurado, o IRB não respondeu aos contatos da reportagem.

A Eletrobras não se posicionou até a publicação desta reportagem