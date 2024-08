Levantamento aponta estabilidade no preço do diesel - Reprodução

Levantamento aponta estabilidade no preço do dieselReprodução

Publicado 23/08/2024 11:44

O mais recente Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), que consolida o comportamento de preços das transações nos postos de combustível, apontou que o preço médio do litro do diesel comum foi comercializado no País a R$ 6,01 na primeira quinzena de agosto, com recuo de 0,50% ante o consolidado de julho, e o S-10 fechou o período a R$ 6,18, após aumento de 0,16%.

“Apesar dos acréscimos registrados em julho e de ainda estar acima de R$ 6, o preço do diesel apresenta uma tendência de estabilidade no encerramento da primeira quinzena de agosto. Como o combustível não tem seus preços reajustados pela Petrobras desde o ano passado, a projeção é que esse cenário permaneça nos próximos meses”, avalia Douglas Pina, Diretor-Geral de Mobilidade da Edenred Brasil.

A maioria das regiões registrou aumento de 0,33% a 0,84% no preço, em relação a julho. As médias mais altas foram registradas nas bombas de abastecimento da Região Norte, a R$ 6,71 o comum e R$ 6,58 o S-10. Já as mais baixas foram comercializadas no Sul, a R$ 5,93 o comum e R$ 5,97 o S-10.

Entre os estados e o Distrito Federal, o Amapá foi o que apresentou os dois tipos pelo maior preço médio de todo o País, a R$ 7,39 o comum e R$ 7,46 o S-10. Já o Paraná registrou a média mais baixa para o comum, encontrado a R$ 5,90, e dividiu com o Rio Grande do Sul o topo do ranking do diesel S-10 mais barato do País (R$ 5,96).

No Amazonas foram registrados os aumentos mais expressivos de todo o território nacional no preço do diesel comum, de 3,62% ante o mês anterior, fechando a quinzena com o litro a R$ 6,30. Nos postos amazonenses o IPTL também identificou o maior acréscimo para o diesel S-10, de 1,39%, comercializado à média de R$ 6,55.

Já as maiores reduções foram identificadas em estados nordestinos. No Sergipe o preço do diesel comum recuou 3,16% e foi encontrado a R$ 6,75. Nos postos baianos o tipo S-10 ficou 0,96% mais barato, fechando o período a R$ 6,20.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Edenred Ticket Log.