Sede do Ministério da Justiça, em Brasília-DFRafa Neddermeyer/Agência Brasil

Publicado 23/08/2024 11:56

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) anunciou que selará, nesta sexta-feira (23), um acordo de cooperação técnica com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, visando o combate a fraudes, golpes e crimes pela internet. Segundo a nota emitida pela federação, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, será recebido em um almoço pelo presidente do conselho diretor da Febraban, Luiz Carlos Trabuco.

O anúncio indica ainda que os diretores da entidade irão apresentar aos representantes do ministério o que tem sido feito pela federação para prevenção e combate a fraudes e golpes e ataques cibernéticos.

Segundo a Febraban, a visita integra encontros que têm sido realizados desde 2021 com representantes dos três poderes (Legislativo, Executivo e Judiciário), além de autoridades internacionais.

Recentemente, a Febraban emitiu um alerta para o fato de que golpistas têm utilizado cada vez mais o Pix para a prática de crimes virtuais - como o golpe do Pix errado, por exemplo.

Outro golpe conhecido é o "golpe do 0800" ou "golpe do falso funcionário", em que criminosos se fazem passar por funcionários de centrais de atendimento de bancos e pedem para confirmar uma suposta compra, induzindo a vítima a fornecer informações confidenciais.

Em março de 2022, a Febraban já havia assinado um acordo com a Polícia Federal visando criar medidas preventivas, educativas e de repressão a crimes cibernéticos.

À época, o acordo havia sido firmado com o ministro da Justiça e Segurança Pública do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, Anderson Gustavo Torres. A Febraban não informou sobre o teor do novo documento ou como ele difere desse documento anterior.