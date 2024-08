Brasil supera marca de quatro milhões de turistas internacionais recebidos em 2024 - China Visitors/Divulgação

Publicado 23/08/2024 17:19 | Atualizado 23/08/2024 17:20

Os sete primeiros meses de 2024 garantiram mais um indicador positivo para o turismo no Brasil. Conforme dados do Ministério do Turismo, da Embratur e da Polícia Federal, quatro milhões turistas internacionais chegaram ao país de janeiro a julho, resultado 10,4% superior ao verificado no mesmo período de 2023 e 1,9% maior que os primeiros sete meses de 2019, antes da pandemia de Covid-19.



"Em 2023, nós recebemos um total de 5,9 milhões de turistas internacionais e nos primeiros sete meses deste ano, já registramos 4 milhões. Isso indica uma possiblidade concreta de alcançarmos um novo recorde de visitantes internacionais nos diversos municípios brasileiros, de, pelo menos, 7 milhões, um dos principais objetivos do governo federal quanto ao turismo brasileiro”, ressalta o ministro do Turismo, Celso Sabino.



Os números divulgados mostram que a Argentina foi o principal emissor de viajantes ao território nacional (1,8 milhão), seguida dos Estados Unidos (668,4 mil), do Chile (458,5 mil), do Paraguai (424,4 mil) e do Uruguai (334,7 mil). As principais portas de entrada no país ficaram por conta dos estados de São Paulo (1,2 milhão), Rio de Janeiro (868,3 mil), Rio Grande do Sul (647,7 mil), Paraná (573,5 mil) e Santa Catarina (328,2 mil).



Julho

A chegada de visitantes internacionais no sétimo mês do ano foi de 437,1 mil pessoas e também representou um avanço de 16,4% na comparação com o quantitativo contabilizado no mesmo período de 2023. Os números revelam, ainda, que a via aérea mantém o posto de principal desembarque de turistas no país (2,5 milhões), sendo que outros 1,3 milhão chegaram por meios terrestres, 98,2 mil por via marítima e 54,5 mil por meio fluvial.



Recordes

Os últimos resultados do turismo internacional no Brasil se somam a outros números positivos, como por exemplo, o de gastos de viajantes vindos de outros países. No primeiro semestre deste ano, foram R$ 20,9 bilhões (US$ 3,7 bi), segundo o Banco Central. O crescimento de janeiro a junho de 2024 é de 15% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Em 2023, o Brasil já havia batido recorde de receita: US$ 6,9 bilhões, superando 2014, ano da Copa do Mundo de Futebol em solo nacional.