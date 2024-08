Abril foi o mês com maior número de acordos de dívidas, segundo a Recovery - Reprodução / Seresa Experian

Publicado 23/08/2024 13:49

Resultados do mais recente levantamento interno feito pela Recovery, plataforma especialista em recuperação de crédito no Brasil, apontam um crescimento significativo no número de acordos de dívidas de empresas no Estado no primeiro semestre de 2024. Entre janeiro e junho, foram 14.195 renegociações, representando um aumento expressivo de 11% em relação ao mesmo período de 2023, quando os registros ficaram em 12.807.

Somente no Rio de Janeiro, as dívidas de empresas sob gestão da Recovery totalizam R$ 14 bilhões, 9% acima dos R$ 12 bilhões do mesmo período em 2023. A base de clientes em 2024 também cresceu, batendo 4%: de 195.486 pessoas jurídicas versus 188.422 do ano anterior.

Segundo a Recovery, junho de 2024 foi o mês com a menor renegociação, totalizando R$ 3,9 milhões, enquanto abril registrou o maior volume, com R$ 5,2 milhões. No ano passado, fevereiro fechou em queda, com acordos atingindo R$ 4,2 milhões, e a maior alta, com R$ 8,5 milhões, aconteceu em março.