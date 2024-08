Já na segunda semana a média da cidade está em 51% - Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Publicado 24/08/2024 13:02 | Atualizado 24/08/2024 13:12

Rio - Os setores voltados para o turismo na Cidade Maravilhosa apostam em uma movimentação aquecida com o festival Rock in Rio 2024. Segundo levantamento do Sindicato de Hotéis e Meio de Hospedagem do município do Rio de Janeiro (HotéisRio), a primeira semana de shows do evento (de 13 a 15 de setembro) é destaque nas regiões de Ipanema/Leblon, com 68% de ocupação, e Barra/Recreio, com 63%. A média da cidade está em 54%.

Já na segunda semana (de 19 a 22 de setembro) as duas regiões continuam como destaques, com 64% e 61% respectivamente, enquanto a média da cidade está em 51%.



O presidente do HotéisRio, Alfredo Lopes, ressalta que a maioria do público do evento é formada por jovens que efetiva as reservas hoteleiras no último minuto. "A expectativa em relação a ocupação hoteleira no período do Rock in Rio é a melhor possível. A tendência é que a ocupação hoteleira cresça mais próxima ao evento", afirma.



Pela Rodoviária do Rio, segundo previsão estatística da concessionária, durante o período do festival chegarão na capital fluminense cerca de 7.161 ônibus vindos, principalmente, das regiões Sudeste (MG, SP e interior do Estado do RJ), além de Brasília com mais de 225 mil passageiros, trazendo o público que virá para o Rock in Rio.

"A rodoviária está preparada para receber os turistas e o público do festival oferecendo toda a estrutura de receptivo e serviços, além da operação do serviço Primeira Classe sendo um dos pontos de embarque oficiais do Rock in Rio para transporte do público até a Cidade do Rock", destaca Roberta Faria, diretora geral.