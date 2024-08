Streaming permanece como a principal fonte de renda para o setor fonográfico - Freepik

Streaming permanece como a principal fonte de renda para o setor fonográfico

Publicado 27/08/2024 12:03

A Pro-Música, entidade que representa as principais gravadoras e produtoras fonográficas do Brasil, anuncia que o mercado fonográfico brasileiro registrou 21% de crescimento no primeiro semestre de 2024, comparado ao mesmo período do ano anterior. Com isso, o setor alcançou um faturamento R$ 1,442 bilhão no período, considerando apenas as receitas nos formatos digital e físico.

O streaming continua sendo o principal responsável pelo crescimento do mercado fonográfico, equivalente a 99,2% das receitas do setor (vendas digitais e físicas apenas), que subiram 21,1% atingindo R$ 1,430 bilhão. O faturamento com receitas com assinaturas em plataformas digitais alcançou R$ 995 milhões, crescimento de 28,4%, enquanto aquele gerado por streaming remunerado por publicidade foi de R$ 436 milhões, uma variação positiva de 6,6% em relação ao verificado no primeiro semestre de 2023.



As vendas físicas tiveram faturamento de R$ 9 milhões, representando apenas 0,6% do faturamento da indústria fonográfica brasileira no primeiro semestre. Nos formatos físicos,os discos de vinil foram os mais comercializados nos seis primeiros meses de 2024, com faturamento, entretanto, de apenas R$ 6 milhões, crescimento de 22,4%, seguido pela venda de CDs, que atingiu R$ 2,5 milhões.



Outras receitas digitais, que incluem download e conteúdo para telefonia móvel, representaram somente 0,2% do total das receitas físicas e digitais e alcançaram R$ 3 milhões no período.