Processo de seleção para as bolsas der estudo é gratuitoDivulgação

Publicado 29/08/2024 11:54

O Elite Rede de Ensino e o Colégio Pensi lançaram a edição para 2025 do Programa de Apoio ao Aluno (PAA). O PAA é uma parceria com a Prefeitura do Rio de Janeiro, que beneficia 1.304 estudantes do Ensino Médio com bolsas para estudar nas três marcas do grupo no Estado. O projeto é destinado a estudantes que estão cursando o 9º ano do Ensino Fundamental em uma escola municipal e que tenham cursado 75% do ensino fundamental II em 2024, em uma escola da rede pública carioca.

As vagas das duas marcas do Grupo Salta Educação serão distribuídas entre as unidades da holding educacional localizadas na cidade, para iniciar os estudos na primeira série do Ensino Médio. Os participantes devem realizar uma prova no dia 21 de setembro.

As inscrições podem ser feitas pelo próprio candidato ou pelo responsável legal no site do Elite até 19 de setembro. O aluno deverá preencher um formulário e apresentar alguns documentos exigidos. O ingresso no programa será realizado por meio de uma prova presencial, a partir da qual serão selecionados os candidatos com maiores notas, obedecendo o limite do número de vagas previamente estipulado. O resultado sairá no dia 30 de setembro. Para participar do processo seletivo, o candidato não pode ter repetido um ano escolar e deve ter um bom histórico acadêmico.

O processo de seleção organizado pelas marcas é totalmente gratuito. A bolsa oferecida é de 100% na mensalidade e também garante o material didático. Ela vale para todos os períodos letivos do Ensino Médio e será mantida em acordo com os critérios de permanência no projeto. As unidades do Elite que irão receber alunos PAA são: Bangu; Bonsucesso; Campo Grande 1; Ilha do Governador; Madureira 1; Madureira 2; Norte Shopping; Realengo; Santa Cruz; Taquara; Tijuca; Vila Valqueire. No Pensi, todas as unidades receberão os alunos aprovados no processo seletivo.

