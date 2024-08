Dólar tem quarta alta seguida e ultrapassa R$ 5,60 - AFP

Dólar tem quarta alta seguida e ultrapassa R$ 5,60AFP

Publicado 29/08/2024 20:17

Em mais um dia de tensões no mercado internacional, o dólar subiu pela quarta vez seguida e ultrapassou os R$ 5,60 nesta quinta-feira (29). A Bolsa de Valores (B3) caiu quase 1%, um dia após bater recorde histórico.



O dólar comercial encerrou o dia vendido a R$ 5,623, com alta de R$ 0,067 (+1,2%). A cotação operou em alta durante toda a sessão, mas disparou após a abertura dos mercados norte-americanos. Na máxima do dia, por volta das 11h30, chegou a R$ 5,66.



Apenas nas últimas quatro sessões, o dólar subiu 2,63%. A divisa acumula alta de 15,87% em 2024.



No mercado de ações, o dia também foi tenso. O índice Ibovespa, da B3, fechou aos 136.041 pontos, com queda de 0,95%. Um dia após o indicador fechar acima dos 137 mil pontos pela primeira vez, os investidores aproveitaram para realizar lucros, vendendo ações para embolsar ganhos.



A divulgação de dados que mostram o aquecimento da economia norte-americana fez o dólar subir em todo o planeta. O Produto Interno Bruto (PIB - soma das riquezas produzidas - cresceu 3% nos Estados Unidos no segundo trimestre, acima das expectativas. Os pedidos de auxílio-desemprego na semana passada ficaram levemente abaixo do previsto.



Temores

Embora o desempenho afaste os temores de recessão na maior economia do planeta, o que gerou turbulência global no mercado financeiro no início do mês, o aquecimento da atividade norte-americana estimula a alta nas taxas dos títulos do Tesouro do país, considerados os investimentos mais seguros do mundo. Isso estimula a migração de recursos de países emergentes para os Estados Unidos.



No Brasil, os investidores continuaram a reagir à indicação do diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, para comandar a autoridade monetária a partir do próximo ano e às expectativas para a divulgação do projeto do Orçamento de 2025, previsto para ser enviado ao Congresso até sábado (31).



Paralelamente, o dólar subiu com base na formação da taxa Ptax, câmbio que serve de referência para o governo e é definido no fim de cada mês. Essa taxa define, por exemplo, a conversão das reservas internacionais e da parcela da dívida pública indexada à moeda norte-americana.