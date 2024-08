Adesão ao Cadastro Positivo facilita o acesso ao crédito - Pixabay

Publicado 29/08/2024 16:40

A Serasa Experian elaborou um estudo inédito sobre o impacto do Cadastro Positivo no acesso ao crédito. Os dados mostram que a possibilidade de uma pessoa negativada ter acesso a um crédito de qualidade passou de 0,5% para 8,5%, um crescimento de 17,5 vezes. Foram analisados dois perfis de CPFs: aqueles que possuem algum restritivo, ou seja, uma negativação, e aqueles com um restritivo resolvido, isto é, que tiveram uma negativação recentemente, mas que foi regularizada.



O Cadastro Positivo também impactou pessoas que tiveram seus restritivos resolvidos, em cerca de três vezes. Em um cenário sem o positivo, apenas 7,3% dos consumidores teriam chances de acesso a um crédito mais qualificado, enquanto, atualmente, o percentual atinge 20,7%.



“O Cadastro Positivo traz uma visão mais completa do histórico de pagamento dos consumidores, permitindo maior conhecimento de suas informações financeiras, como o padrão de pontualidade de suas contas pagas. Ao conhecer melhor seu cliente, vendo que ele teve uma negativação, mas na maior parte do tempo é um bom pagador, o credor dispõe de mais transparência para aumentar sua confiança e conceder o crédito, efetuando uma nova relação comercial. Os dados mostram que Cadastro Positivo reduz o peso dos dados negativos na análise de crédito. No entanto, é preciso reforçar que apesar da melhora dos modelos e também da aprovação de crédito, para o consumidor, manter as contas em dia e sem negativações é sempre a melhor alternativa para quem está buscando crédito”, afirma Giresse Contini, diretor de Credit Services da Serasa Experian.

Perfis



O estudo traz ainda o quanto o Cadastro Positivo ampliou as chances de obtenção de crédito em algumas vertentes, como idade, gênero, região e renda mínima, observando também os dois cenários, com restritivo e com restritivo resolvido.



Em termos de idade, é possível observar uma mesma característica em ambos os cenários. Ou seja, a faixa de idade que ampliou em mais vezes a chance de obtenção de um crédito melhor foi a de 31 a 40 anos. Para o público com restritivo, antes do cadastro positivo a possiblidade era de apenas 0,3% e agora, com a vigência do CP passou para 6,2% - um aumento fatorial de 24 vezes. Já o perfil que possui restritivo resolvido, o aumento fatorial foi de mais de 3 vezes, passando de 5,4% para 18%.

No fator gênero, o impacto do Cadastro Positivo apresentou números similares em ambos os contextos. No quadro de pessoas com restritivo, tanto homens quanto mulheres apresentavam cerca de 0,5% de chance de acesso ao crédito. Agora, com o positivo, a chance feminina passou para 7,9% (aumento de 17 vezes) e a masculina para 9,4% (18,2 vezes a mais de chances). No campo do restritivo resolvido, o aumento também foi similar. Anteriormente, as mulheres tinham 7,3% de possibilidade de acesso ao crédito qualificado e com o CP tivemos um aumento de 2,7 vezes atingindo um percentual de 19,4%. O aumento das chances masculinas foi semelhante, com aumento de 3 vezes, saindo de 7,5% para 22,4%.



Já em temos de região, olhando para o panorama com restritivo, vemos que o Sudeste foi o que obteve o maior avanço. Enquanto a chance de acesso era apenas 0,5% sem o CP, com o Positivo passou para 9,8% — crescendo 19,5 vezes. Quando olhamos para o perfil que possui restritivo resolvido, a região que se destaca é a Norte, com três vezes o aumento percentual com o Cadastro Positivo, passando de 4,4% para 15,5%.

O último recorte refere-se a faixa de renda. Nessa quebra, apesar da alta expansão que vemos nas faixas mais altas, é preciso ressaltar o avanço nas faixas mais iniciais; uma vez que esse público tinha chances muito baixas de acesso ao crédito. Para o perfil com restritivo e até um salário-mínimo de renda, o percentual sem o positivo era de apenas 0,4%, enquanto com o cadastro positivo, o percentual passou 2,2% (mais 5, 3 vezes). Já na faixa entre um e dois salários-mínimos, tivemos um crescimento de mais de 20 vezes. Passando de 0,4% sem o CP para 9,3% com o positivo. Nos CPFs com restritivo resolvido, destaca-se que a chance de obtenção de crédito para pessoas que ganham até um salário-mínimo quase dobrou com o cadastro positivo. Para o público que ganha entre um e dois salários-mínimos, o acesso cresceu três vezes.

Metodologia



O estudo envolveu uma amostra aleatória de um milhão de CPFs anonimizados que foram analisados nos dois perfis de comportamento financeiro: aqueles que possuem algum restritivo, ou seja, pelo menos uma negativação, e aqueles com algum restritivo resolvido, isto é, que tiveram negativação regularizada recentemente. Esses CPFs foram separados em grupos variados que dividem a amostra em 10 partes iguais (decis). Para os dados desse estudo, foram considerados os decis 8, 9 e 10. Eles correspondem na escala localizados nos Scores a partir de 600. Os dados foram analisados ainda nos recortes de: idade, gênero, região e renda mínima.