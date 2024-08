Maioria dos brasileiros está insatisfeito com seu salário - Pixabay

Maioria dos brasileiros está insatisfeito com seu salárioPixabay

Publicado 29/08/2024 15:04

A insatisfação com a remuneração influencia diretamente os profissionais brasileiros a procurarem novas oportunidades de emprego. É o que aponta o estudo global Talent Trends, da Michael Page. Segundo a pesquisa, 52% dos colaboradores do Brasil estão insatisfeitos com o salário atual, superando as médias da América Latina (50%) e global (42%).



"O salário continua sendo a prioridade dos profissionais ao aceitarem uma nova oportunidade ou se candidatarem a uma vaga. Cada vez mais é fundamental que as empresas ofereçam pacotes salariais competitivos e alinhados com as expectativas demandas pelo mercado de trabalho", afirma Lucas Oggiam, diretor-executivo da empresa.

Metade dos brasileiros classificam o salário como o principal aspecto ao considerarem uma nova oportunidade de trabalho. Segundo o levantamento, 50% dos respondentes do Brasil definem a remuneração como prioridade, ficando atrás da média da América Latina (58%).

Os dados fazem parte da pesquisa global Talent Trends 2024, um dos estudos mais abrangentes sobre profissionais e o mercado de trabalho, realizado em novembro e dezembro de 2023, em 37 países. Ele conta com a participação de aproximadamente 50 mil profissionais em todo o mundo, que atuam em empresas de diferentes segmentos e portes. O objetivo desse levantamento é alinhar as diferentes expectativas de profissionais (salários competitivos, flexibilidade e aspectos da cultura organizacional) e empresas (que sofrem pressões externas de um mercado de trabalho dinâmico).



A pesquisa também procurou entender como as empresas enxergam a demanda dos profissionais por salários mais altos. Das organizações brasileiras respondentes, 56% consideram o salário o fator mais importante para atrair candidatos, superando a média global (53%) e ficando atrás da América Latina (62%).



"Para alinhar as expectativas dos profissionais por um maior pacote de remuneração, as organizações precisam criar estratégias de retenção e programas de reconhecimento que ofereçam novas oportunidades e promovam o desenvolvimento e um bom ambiente de trabalho. Novos bônus e programas de incentivo também são soluções eficientes para aumentar a motivação da equipe. É importante garantir que os ajustes salarias sejam alinhados à inflação, gerando um acréscimo real nos ganhos dos colaboradores", conclui o diretor da Michael Page.