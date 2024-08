Latam passa a oferecer mais opções de entretenimento a bordo - Arquivo/Antonio Cruz/Agência Brasil

Publicado 29/08/2024 13:49

A Latam divulgou nesta quinta-feira, 29, que agora dispõe de acesso à TV ao vivo para seus passageiros, fruto de uma parceria com a Globo e a Claro tv+. Segundo a companhia, a iniciativa busca fornecer a melhor experiência para o cliente que acessa o Latam Play a bordo de aeronaves da família Airbus A320.

Entre os canais inclusos na programação da aérea, estão Globo, GloboNews, Multishow e Gloob.

"Essa parceria com líderes de tecnologia e comunicação traz aos nossos clientes o melhor conteúdo da televisão brasileira e amplia ainda mais a vantagem do nosso Latam Play como a plataforma de entretenimento a bordo mais completa da América do Sul", afirma Paulo Miranda, vice-presidente de Clientes do Grupo Latam, em nota.