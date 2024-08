Campanha busca alertar a população para os principais golpes financeiros - Cooper System/Divulgação

Campanha busca alertar a população para os principais golpes financeirosCooper System/Divulgação

Publicado 29/08/2024 12:34

A Associação Brasileira de Bancos (ABBC) vai lançar a segunda fase da campanha “Tem Cara de Golpe”, ação de conscientização voltada para alertar a população para os crimes financeiros predominantes no Brasil. A iniciativa será apresentada durante evento no dia 10 de setembro, no Banco Central, em São Paulo.

No ar desde agosto de 2023, a “Tem Cara de Golpe” tornou-se um marco significativo dos esforços do setor financeiro em educar e proteger o público contra fraudes financeiras, impactando positivamente milhões de pessoas pelos canais digitais da ABBC e das 78 instituições financeiras apoiadoras, assim como pelos principais veículos de imprensa e mídia do País.

"Com a segunda fase da campanha, renovamos nosso compromisso em ampliar o conhecimento da população, capacitando-a a identificar e evitar os golpes financeiros que se reinventam constantemente,” afirma a presidente da ABBC, Sílvia Scorsato.