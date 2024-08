A maior parte dos processos do INSS já foi digitaliza e está disponível pelo aplicativo - INSS/Divulgação

Publicado 29/08/2024 12:04

Sempre que alguém solicita benefício no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), um processo administrativo é criado. Atualmente, tudo é feito pela internet e os arquivos com cópia dos documentos ficam salvos no sistema do instituto. Alguns mais antigos ainda estão em arquivo físico nas unidades.

Em algum momento, o requerente ou representante legal, por exemplo, pode se interessar em rever o que foi analisado. Isso é muito comum quando o pedido é indeferido ou o beneficiário não concorda com o valor do benefício concedido.

Um dos primeiros passos é solicitar a cópia do processo. Com ela em mãos, é possível tomar a melhor decisão sobre o caminho a seguir. Lá constam todos os detalhes que ajudam a entender o posicionamento do INSS.

A solicitação é feita pela internet, no aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135. Qualquer pessoa que tenha feito um pedido ao instituto pode utilizar este serviço, de forma on-line, pelo site Meu INSS.



Confira o passo a passo

- Entre no Meu INSS e faça login com seus dados cadastrados;

- Clique no botão “Consultar pedidos” e localize e clique no processo que você quer;

- Clique em “Detalhar” e depois em “Baixar processo”;

- Em seguida, o documento será gerado automaticamente.

Se o seu processo não estiver aparecendo, volte na tela inicial do Meu INSS



- Clique em "Do que você precisa?” e escreva “Cópia”;

- Confira ou altere seus dados de contato e depois clique em “Avançar”;

- Leia o texto que aparece na tela e avance seguindo as instruções.



Documentação em comum para todos os casos



Obrigatória, quando a cópia ainda não está no Meu INSS:

- Número do CPF;

- Um dos seguintes números:

do benefício (NB);

da certidão de tempo de contribuição(CTC);

do requerimento no sistema de protocolo do INSS (SIPPS);

do requerimento do seguro defeso.



Se for procurador ou representante legal:

- Procuração pública e Termo de Responsabilidade ou particular (modelo do INSS);

- Termo de representação legal (tutela, curatela ou termo de guarda);

- Documento de identificação com foto (RG, CNH ou CTPS) e CPF do procurador ou representante;



Como acompanhar o processo?

- Entre no Meu INSS;

- Clique no botão “Consultar pedidos”;

- Encontre seu processo na lista;

-Para ver mais detalhes, clique em "Detalhar'';

Tempo de duração da etapa: Em média 45 dias corridos.