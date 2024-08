Autarquia realizará venda de dólares neste sexta-feira (30) - Reprodução / Internet

Publicado 30/08/2024 08:48

O Banco Central anunciou que fará um leilão de venda de dólares à vista, no valor máximo de US$ 1,5 bilhão, nesta sexta-feira, 30. A última vez que isso aconteceu foi em abril de 2022.

A operação é uma forma usada pela autarquia para tentar reduzir o valor da moeda americana, que voltou a superar o patamar de R$ 5,60 nesta quinta-feira, 29, após números de atividade nos Estados Unidos indicarem esfriamento das apostas de um corte mais agressivo dos juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano).

No fechamento do dia, o dólar foi negociado a R$ 5,62, com alta de 1,22%. Além da questão externa, analistas citaram a expectativa sobre os rumos da política monetária no País com a indicação de Gabriel Galípolo para assumir o BC no lugar de Roberto Campos Neto, cujo mandato se encerra em dezembro.