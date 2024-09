Contribuinte pode obter desconto no IPTU 2025 através de créditos da Nota Carioca - Divulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 01/09/2024 11:15

Rio - Os contribuintes do Rio já podem transferir créditos da Nota Carioca para obter descontos no IPTU 2025. O serviço, que começou neste domingo (1º), estará disponível até 30 de setembro no site do programa. Os descontos podem chegar até 100% do imposto para imóveis comerciais ou residenciais na capital fluminense.

De acordo com a Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, para transferir os valores é preciso ter, no mínimo, R$ 1 milhão acumulado no sistema. Neste ano, cerca de R$ 160 milhões em créditos estão disponíveis a todos que contribuem desde janeiro de 2022. Para conseguir o benefício, porém, é necessário que o ISS correspondente tenha sido pago pelo prestador de serviços.

O abatimento no IPTU 2025 pode alcançar até imóveis com débitos do imposto, exceto aqueles que possuem apenas cobrança de Taxa de Coleta Domiciliar de Lixo (TCL). O programa permite, ainda, que os créditos sejam direcionados a um mesmo imóvel por diferentes CPFs, sem que haja necessidade do contribuinte ser o proprietário do imóvel beneficiado.