Boulos é pré-candidato à Prefeitura de São Paulo em 2024 - Reprodução

Boulos é pré-candidato à Prefeitura de São Paulo em 2024Reprodução

Publicado 01/09/2024 20:47

O candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL), defendeu a descentralização de empregos em São Paulo e mais oportunidades na periferia. A fala foi feita durante comentário sobre o tema "Economia", no debate promovido pela TV Gazeta e Canal MyNews.

Boulos citou a dinâmica da cidade de São Paulo com os empregos concentrados na região central e a maior parte dos trabalhadores morando em periferia. Disse que neste formato "a cidade não se sustenta", pois produz trânsito, lota os ônibus e diminui a qualidade de vida das pessoas.

"Nós vamos apoiar os pequenos, médios empresários e comerciantes e também as grandes empresas que queiram se estabelecer nas periferias gerando emprego. Isso melhora a vida das pessoas", disse o deputado federal.

O candidato do PSOL ainda criticou a gestão do atual prefeito e candidato à reeleição Ricardo Nunes (MDB) sobre o planejamento da cidade e afirmou que quer "distribuir não só oportunidades de emprego em periferias, mas também mais serviços públicos de saúde e educação, de todas as áreas, para que as pessoas possam ter tudo perto de suas casas".

A candidata Tabata Amaral (PSB) foi escolhida por Boulos para comentar sua fala e, durante seu tempo de resposta, afirmou ter votado a favor do Marco Legal das Startups, o que, segundo ela, não seria o histórico de Boulos.

Ela justificou seu voto como uma decisão em prol da "economia e responsabilidade".