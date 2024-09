Jucerja divulgou os dados relativos à abertura de empresas no Rio de Janeiro - Divulgação

Jucerja divulgou os dados relativos à abertura de empresas no Rio de Janeiro Divulgação

Publicado 03/09/2024 13:21

O Rio de Janeiro já conta com 51.032 novas empresas em 2024. A marca é a melhor da história nos 216 anos da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja), nos primeiros oito meses do ano, e representa um aumento de 4,3% em relação a 2023, quando foram computados 48.882 novos negócios registrados de janeiro a agosto.

O recorde de abertura de empresas em 2024 foi alcançado depois de a Jucerja registrar 6.874 novos negócios em agosto. O número é o segundo melhor de todos os meses de agosto da história da Junta Comercial. Desse total, 6.312 registros são referentes a empresas constituídas. Também ocorreram 441 aberturas de filiais e 121 inscrições de transferência.

Entre as principais atividades dos novos negócios em 2024 estão: serviços de escritórios, com 1.789 empresas; consultórios médicos, com 1.445; comércio de artigos de vestuário e acessórios, com 1.340; restaurantes, com 1.289; e lanchonetes, com 1.107.

Os municípios que lideram o ranking de aberturas de empresas são o Rio de Janeiro, com 25.990 novos negócios; Niterói, com 3.457; Duque de Caxias, com 1.920; São Gonçalo, com 1.641; e Nova Iguaçu, com 1.442.